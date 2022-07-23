黑白集／一言堂化 天下無不是的民進黨

陳時中 到萬華龍山寺上香，一民眾上前抗議，立刻被警察架走。網民挖苦，口號是「責任來，我就扛」，卻變成「抗議來，我就扛」。

一開拔就到萬華，陳時中是想修補去年指萬華是「防疫破口」之失，可能也想過會遭鬧場。但當年馬英九被民眾丟鞋，蔡英文呼籲他要「包容」；換作陳時中，民進黨 便主張「強力排除」，雙重標準切換自如，絲毫不以為忤。

網民嘲諷民進黨的肆無忌憚，有兩句名言：「綠能 你不能」，「天下無不是的民進黨」。典型例子，發生在近日台灣基進黨。該黨一名參選人張博洋批評林佳龍把恩恩案與市長選舉混為一談「惡心」，基進黨立刻拔掉他輿情部主任職務，並要他再三道歉，另一專員也調職處分。

更荒唐的是，基進黨台南市黨部主委李宗霖說，民進黨執政才讓台灣有言論自由，「言論自由就是失言之後，我們仍能憑藉自身意志去選擇做出贖罪」。基進黨主席陳奕齊還要求黨員改變心態，相信政治力量有其光明面，不要無止盡懷疑。基進黨自詡是激進的政黨，卻把附和民進黨看得比自身重要，連私下批評都不許，那何不乾脆變成民進黨的支部就好？

台灣近年逐漸「一言堂化」。民進黨內部只有一種聲音，小綠、媒體和網軍側翼拚命附和粉飾，民進黨正走在「永遠正確」的道路上。