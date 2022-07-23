新聞評論／官邸變私宅，鄭文燦隱瞞的何止是地點

桃園市長鄭文燦陪林智堅跑攤，在餐會上無罩敬酒；照片曝光後，鄭文燦要求衛生局依「高標準」對自己從重開罰3000元（台幣，下同，約100美元）。事實上，此事的重點不在「脫罩」，而在該餐宴地點其實是鄭文燦「官邸」，而非其聲稱的「私宅」。此外，宴飲者是鄭文燦邀約的機場 工會幹部，桃園勞動局長吳宏國也在場穿梭。換言之，此案顯是利用市府資源為民進黨 參選人造勢，開罰3000，其實只是障眼法。

第一時間，鄭文燦自行宣布「開罰3000」，目的只是在轉移焦點。因此，他聲稱指揮中心並未規範「民宅」宴飲也要戴罩，而自己是以「高標準」裁罰。隨後，外界經過比對該「民宅」的裝飾和陳設，確認這座民宅其實就是鄭文燦的市長官邸；而該餐會是他以主人身分邀宴機場工會成員，而非他帶林智堅前往工會人員聚會場所拜票。主客一易位，整個故事原委隨即改寫。

撇開口罩的問題不談，鄭文燦在此出現了三個可議的公私混淆問題：第一，「官邸」是國家提供給首長使用之生活空間，說成「私宅」，是掩耳盜鈴。第二，他是這個餐會的主人，又在官邸舉辦，動用的經費應該是公帑吧；那麼，用公費為黨同志助選合理嗎？第三，席間有勞動局長吳宏國在座，他身為公務員，又是機場工會的上級主管，這沒有違反《行政人員中立法》第六條「不得利用職務權力使他人參加政黨或其他選舉活動」的規定嗎？而且，他謊稱自己出席是「主辦單位邀約」，言下之意，錯在鄭文燦嗎？

人們不要以為這只是一場餐會拜票，不值得小題大作。事實上，只要稍加檢驗，其間充滿了必須清楚畫分的公私界線，卻完全遭到踐踏，包括公帑的花費、官邸的私用、行政中立精神蕩然無存等。這些，全是民進黨在野時使用放大鏡刻劃的準則；而今它執政了，卻把所有法條與規則踩在腳下。對這件事，如果社會大眾只看到鄭文燦為「脫罩」罰了自己3000元，卻看不到其間更嚴重的違紀違法，包括他拋下公職從早到晚帶著林智堅跑攤，又不斷幫林智堅辯解論文抄襲疑雲，難道舉國都是眼盲之人？

在蔡政府治理下，所謂「新黨國主義」正在成形，這不是一個玩笑。水利會被收歸國有，改為官派，農會、漁會又成下一個獵殺目標，都是對民間的鯨吞蠶食。民進黨一方面追剿國民黨黨產，一方面又將公營事業當成自己的黨產般予取予求，毫不饜足。

光看這幾天，在幾個競選活動中，民進黨就踐踏了多少公私界線。以前副總統陳建仁為例，他身為中研院基因體中心特聘研究員，基本上就是國家公務員，每月支領近50萬元的高薪；他卻不顧學術中立及黨政分際，跑去擔任陳時中 競選總部主委。先不說他有多少從政經驗可以協助陳時中，他放著自己的學術研究不顧，就對不起這個「特聘」的高薪；他在副總統任內以「無黨籍」自豪，卻在卸任後加入民進黨並成為總統的「活棋」，這難道是進化？

再看陳時中，他曾誣指萬華為防疫「破口」，這次為了選舉，他跑去龍山寺向萬華人致歉。其間，遇到一名陳抗民眾，兩名員警不由分說立刻將人架走。拒聽民眾質問，就是陳時中與萬華「修好言和」的態度嗎？更可議的是，其他參選人均尚無維安人員跟隨，蔣萬安必須直面民眾嗆聲，何以陳時中能獨享特殊的維安待遇？

是的，魔鬼藏在細節裡。民進黨在野時，孜孜矻矻地建立行政倫理與公私分際，現在它全都吞回去了。