林佳龍盼蘇貞昌任競總榮譽主委 碰軟釘子

行政院長蘇貞昌。(記者杜建重／攝影)

民進黨 新北市長參選人林佳龍競選團隊成形，由於新北市是行政院長蘇貞昌大本營，蘇是否能掛競選團隊榮譽主委，備受注目。林佳龍與民進黨秘書長林錫耀昨天下午被媒體拍到赴行政院拜會蘇貞昌，但據了解，蘇貞昌在會中表明，全力輔選是天經地義，但任何名譽上的位子都不重要，也被解讀給林佳龍「軟釘子」。

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）在民進黨秘書長林錫耀（中）陪同下向行政院長蘇貞昌請益，雙方晤談後，兩人一同步出行政院。（記者潘俊宏／攝影）

不過，蘇揆在行政院接見同黨新北市長參選人，國民黨 發言人白喬茵質疑黨國不分、行政不中立。行政院發言人羅秉成表示，「沒有這個問題」，林佳龍是交通部前部長，昨是以前閣員身分向蘇揆報告即將參選，並請益蘇過去地方治理的經驗，也感謝蘇昔日對交通部的全力支持。

林佳龍確定代表民進黨投入新北市長選舉後，各界關注正國會與蘇系互動。林佳龍原屬意立委蘇巧慧擔任競選總幹事，但蘇巧慧以「不夠資深」推辭；林佳龍陣營原有意請蘇貞昌擔任競選團隊榮譽主委，但據了解，蔡英文 總統日前在會商中表達，基於閣揆行政中立，蘇揆不適合擔任競總職務。

昨天下午林佳龍低調拜會蘇貞昌。知情人士說，林佳龍特別以前閣員身分，拜會老長官蘇貞昌，請益各項建設推動狀況，以及蘇過去擔任縣市首長治理經驗。蘇則感謝林佳龍在交通部長任內盡心盡力，細心規畫各項建設，同時分享過去擔任台北縣和屏東縣首長政務經驗。

對於林佳龍希望邀請蘇貞昌擔任榮譽職，蘇日前受訪曾說，民進黨全黨始終團結一致，爭取為人民服務的會，「誰擔任什麼工作，由中央黨部編排」；作為執政黨，政院把政績做起來，就是選舉的立基。據了解，對此事，蘇貞昌昨在會中表達，他雖然是行政院長，但也是執政黨團隊的一員，全力輔選是天經地義，任何名譽上的位子或名分都不重要。

蘇貞昌也表示，林佳龍在交通部長任內盡心規畫建設，以此領導能力，無論將來在什麼位置上都能夠有很好的表現；對其勇於承擔表示肯定與支持，政黨政治就是透過選舉競爭，行政團隊做出好的政績，就是對執政黨候選人最好的輔選。