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藍：林智堅論文 僅1頁有亂碼是原創

記者程遠述、翁唯真／台北22日電
國民黨立委費鴻泰（右）、曾銘宗（左）拿出竹科管理局公文表示林智堅未獲授權，要求政府高層表態。(記者潘俊宏／攝影)
國民黨立委費鴻泰（右）、曾銘宗（左）拿出竹科管理局公文表示林智堅未獲授權，要求政府高層表態。(記者潘俊宏／攝影)

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，國民黨立委林奕華前天公布竹科管理局公文，舉證林未取得授權。國民黨前立委陳學聖昨說，一頁頁分析林智堅中華大學論文與竹科研究報告，連續多頁完全相同，只有一頁有亂碼是原創，「林智堅的論文就是複製貼上」。林智堅昨表示，國民黨有證據歡迎提告，若沒有團隊也會蒐集資料，未來會有相關法律行動。

林智堅說，中華大學論文是2008年4月與老師聯名發表，6月口試完成，7月科管局才結案；著作權歸屬是在結案報告完成後，才從中華大學讓予科管局，時序非常清楚；他遺憾國民黨不斷用複製貼上方式做文章，呼籲國民黨不該持續抹黑造謠。

不過，國民黨立院黨團總召曾銘宗指出，根據林智堅台大國發所論文指導教授陳明通的聲明，是林智堅的民調資料給學生余正煌使用，同時林智堅把當年初步寫的「前面幾章，尤其是研究設計」，給余正煌參考。對照余正煌和林智堅的論文內容，從緒論到結論雷同的比例非常的高，不是只有「前面幾章」，高度質疑林、余兩人的論文是互相抄襲，且國民黨團正在調查，林智堅甚至抄了陳明通的研究論文。

曾銘宗更點名，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、陳明通都是台大校友，是要維護台大學術倫理跟校譽比較重要？還是袒護林智堅比較重要？

國民黨新北市議員參選人黃心華表示，民眾重視政治人物的人品、誠信，一位涉嫌論文抄襲的市長參選人，如何讓民眾相信會合理使用預算

黃心華說，一般而言，研究報告問卷須有研究目的、研究教授、研究生名字等，但檢視林智堅論文附錄的問卷，沒有自己的名字，還出現承辦人。

國民黨 預算 民調

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