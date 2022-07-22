黑白集／想藍綠通吃 侯友宜可割可棄

在綠媒誘導下，「恩恩爸」近日說出「會恨侯友宜 」的話，網路上大大放送。恩恩爸還說，現在全家住在新竹，當初如果不是住新北，恩恩事件也許就不會發生。

失去孩子，恩恩爸積怨難消。但全台因染疫死亡者有八千多人，如果家屬都像他這樣窮追猛打，陳時中 該承受的怨恨，起碼也有侯友宜的千倍、萬倍吧！但陳時中輕輕鬆鬆走人了，而民進黨和側翼全員卯起來利用恩恩爸來圍剿，卻把侯友宜打成大罪人。三人都能「成虎」，以綠營的百萬大軍，就算侯友宜是銅皮鐵骨，也不免被砍成傷。馬上就有綠營民調，說他支持度滑坡。

侯友宜處理市政兢兢業業，確實沒話說。然而，他對政治議題的選擇性迴避，則常讓藍營同志 覺得「好冷」。國民黨目前在野，他和盧秀燕是六都中執政的兩都，照理說兩人可以扮演雙領頭羊，讓藍軍能量更為凝聚。侯友宜卻常擺出孤鳥姿態，刻意與其他同志保持距離；說這是潔身自愛，卻又像另有盤算。

無論如何，恩恩爸這齣追打劇，應該是對侯友宜的醍醐灌頂。「恨的政治」是民進黨最擅長的事，再怎麼不成比例，綠營也能打到逼假成真。侯友宜或以為自己可以在藍綠之間保持一種「超友誼」關係，但一遇關鍵時刻，他絕對是「可割可棄」的一方。想想，這段時間是誰在幫他說公道？