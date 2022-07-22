未見竹科授權證明 藍：林智堅抄襲、竊取還洩密

民進黨 桃園市長參選人林智堅論文案延燒，國民黨 台北市議員王鴻薇昨指出，依照新竹科學園區管理局標案合約規定，參與人員需簽保密協定，林智堅若簽署，還把標案變成自己的論文並公開，是「知法犯法、罪加一等」。國民黨立委林奕華昨晚再公布竹科管理局公文及合約書，證明林智堅未取得授權也無申請使用，民進黨還要繼續護航「抄跑達人」？

林智堅昨說，國民黨抹黑造謠惡意攻擊，未審先判不公平，終究要依學校程序來驗證。中華大學表示，7月9日已回函竹科管理局，要求提供相關資料補充說明，待收到回覆方可釐清。

不過，林奕華昨指出，竹科管理局函文，未有林智堅指導老師賀力行等人申請使用委託資料的申請書及授權書。她質疑，竹科的公文及合約書，都說明林智堅沒有版權，也沒有申請使用該資料，「除了抄襲、竊取，更是洩密」；民進黨為了選舉罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」，竹科管理局應對林智堅提告。

王鴻薇說，竹科標案合約內容，所有參與人員都要保密，三位參與的中華大學老師和林智堅都沒資格對外發表，「若有就是侵權」。竹科標案分成三期驗收，每次驗收都會撥款完成部分授權，撥款時間為2008年3月31日、6月9日、7月10日；林智堅自稱5月完稿，竹科當時已完成第一期撥款，她敬告竹科管理局，證據確鑿，相關單位若還不提告就是瀆職。

王鴻薇也指出，林智堅不只抄竹科標案報告，就連標案研究計畫申請書也照抄不誤，經她比對，林智堅抄襲6頁、6700多字，林智堅從一開始的申請書抄到結案報告。

律師柯晨晧說，合約中的廠商不是林智堅，而是中華大學，需得到竹科管理局同意才能將結果讓第3人知道，林智堅甚至不是契約當事人，怎能對外公開計畫成果？林智堅都沒提出授權證明，涉嫌違反契約保密事證明顯。

國民黨立委賴士葆昨說，前副總統陳建仁在2007年擔任國科會主委時曾捲入掛名論文涉嫌抄襲風波，陳最後請辭獲慰留，請問陳建仁是否認同林論文抄襲？

民進黨副秘書長林鶴明昨說，因無法證明林智堅抄襲，反而對選戰加分；到時台大若沒有客觀事實卻硬喬，加分就更多。是否可能「換將」？林鶴明說「不會」。