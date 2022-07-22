補刀陳時中 柯文哲：擋BNT疫苗無法原諒

台北市長柯文哲。(本報資料照片)

民進黨台北市長參選人陳時中 前天對萬華道歉，台北市副市長黃珊珊昨質疑，如果不是要下來選舉，陳會不會道歉？國民黨台北市長參選人蔣萬安說，陳防疫表現不及格，應問問8000多位染疫逝者的家屬會打幾分。台北市長柯文哲 更補上一刀，指不會原諒陳，還問支持陳的人，「高端疫苗 你真的吞得下去嗎？」

本報系聯合報報導，黃珊珊表示，陳時中一場造勢記者會，又挑起萬華民眾的悲傷記憶，衛福部稱萬華「破口」、媒體稱「萬華病毒」，負面標籤對萬華的重創，至今還沒完全恢復元氣，但她對陳時中願意公開道歉一事，還是給予肯定。

她也說，問題不只用詞不精確，去年本土疫情爆發之初，北市府幾乎自主應變，中央慢半拍與停滯不前，連續兩年在疫苗與快篩政策上演相同戲碼，這才是陳時中對全台灣人應該說清楚的。

蔣萬安表示，陳時中不及格，包括3+11、阻擋民間採購疫苗、快篩缺貨等，政府完全沒有做好任何準備，就放任民眾與病毒共存，陳時中應問問這次因染疫而不幸離開的8000多位逝者的家屬，為陳時中打幾分。

而台北市長柯文哲20日則在節目上說，「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」、「當時擋BNT，這個我不會原諒他」。

陳時中昨天前往大龍峒保安宮參拜受訪時說，不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的，不是拿來吞，政府絕對沒有擋過BNT疫苗，「曾經有人擋，不是我們擋，歷史文件講得非常清楚，我們是被擋，而不是我們擋」。

陳時中說，政府要求BNT原廠出來直送台灣，要送到別的地方再送到台灣就大可不必，有一部分以前在香港、深圳分裝過，跟購買一點關係都沒有，政府購買就是跟BNT原廠簽約，但當時對方打退堂

據台北中國時報報導，針對柯文哲補上的一刀，陳時中回嗆，人到一個年紀後，基本上是看自己努力，智商是小時候的各種評量基礎，「不是智商低這輩子就完蛋、也不是智商高就一輩子飛黃騰達」。

不過，陳時中近來猛攻柯文哲，卻不太評論蔣萬安、黃珊珊，陳時中說，是因為蔣、黃沒有提出太多見解，很難有交叉討論，柯文哲見解滿多，回答當然較多。柯文哲則笑說，他對綠營選戰非常熟悉，台北或新竹的策略就是猛攻柯文哲，邊緣化其他參選人，這是基本戰法。