砸6億補助中小學吃石斑 政院挨批買票

中國大陸日前對台灣石斑魚下禁令，教育部 長潘文忠21日宣布，全國中小學從9月到12月，每月都會有一餐石斑魚入菜，經費將由行政院支應6億元（台幣，下同，約20萬美元）。潘文忠強調，不是為了要去化特定農產品。但據農委會漁業署統計，學校午餐吃石斑魚將可去化1600公噸，內銷目標瞬間達標。

不過，本報系聯合報報導，教育部國教署指出，學校午餐入菜的是龍膽石斑，但我遭大陸禁輸的卻是龍虎石斑，砸全民納稅錢救石斑，是否對準品項也引發討論。

中華民國 餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，因營養午餐需去魚刺，因此選用體型較大的龍膽石斑。但農委會漁業代理署長張致盛說，目前生產七成都是龍虎石斑，供應會比較可行。

潘文忠宣布，全台中小學9月開學起到年底，每月會有一餐石斑魚入菜，不影響原本學校餐點規畫所需費用，會由行政院支應。

張致盛說，這是農委會向行政院提報的「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，每位學童每餐可吃約70公克的石斑魚，粗估要1600公噸的石斑魚，加工後取出504公噸的清肉供學校午餐食材。

依農委會原規畫，大陸禁令後，將有3600公噸石斑魚受影響，學校午餐加入救石斑行列後，形同內銷規畫立即達標。若加上原本農委會4億元的救石斑補助，等於政府至少砸10億元做相關石斑魚推廣。

媒體詢問此舉是否為去化銷不到大陸的石斑魚？潘文忠說，「不會為了要去化哪些農產品而納入營養午餐」，是考量石斑魚有特色又優質，許多孩子不見得有機會吃到，才有此規畫。

另據台北中國時報報導，民眾黨立委蔡壁如痛批是政策買票，農委會不能只會撒錢，拿納稅人的錢補貼業者；國民黨 立委曾銘宗質疑不該「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應從根本解決問題；國民黨立委賴士葆提醒「不能選舉到了，只顧花錢救魚價兼救選票；別人不敢吃，卻急著拿給我們小孩吃」，農委會須先確保檢驗合格。

農委會主委陳吉仲反駁，過去學校午餐使用在地食材很難，這是食材團膳業者主動希望響應學校午餐使用石斑魚。