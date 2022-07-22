我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

砸6億補助中小學吃石斑 政院挨批買票

台灣新聞組／台北22日電

中國大陸日前對台灣石斑魚下禁令，教育部長潘文忠21日宣布，全國中小學從9月到12月，每月都會有一餐石斑魚入菜，經費將由行政院支應6億元（台幣，下同，約20萬美元）。潘文忠強調，不是為了要去化特定農產品。但據農委會漁業署統計，學校午餐吃石斑魚將可去化1600公噸，內銷目標瞬間達標。

不過，本報系聯合報報導，教育部國教署指出，學校午餐入菜的是龍膽石斑，但我遭大陸禁輸的卻是龍虎石斑，砸全民納稅錢救石斑，是否對準品項也引發討論。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信說，因營養午餐需去魚刺，因此選用體型較大的龍膽石斑。但農委會漁業代理署長張致盛說，目前生產七成都是龍虎石斑，供應會比較可行。

潘文忠宣布，全台中小學9月開學起到年底，每月會有一餐石斑魚入菜，不影響原本學校餐點規畫所需費用，會由行政院支應。

張致盛說，這是農委會向行政院提報的「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，每位學童每餐可吃約70公克的石斑魚，粗估要1600公噸的石斑魚，加工後取出504公噸的清肉供學校午餐食材。

依農委會原規畫，大陸禁令後，將有3600公噸石斑魚受影響，學校午餐加入救石斑行列後，形同內銷規畫立即達標。若加上原本農委會4億元的救石斑補助，等於政府至少砸10億元做相關石斑魚推廣。

媒體詢問此舉是否為去化銷不到大陸的石斑魚？潘文忠說，「不會為了要去化哪些農產品而納入營養午餐」，是考量石斑魚有特色又優質，許多孩子不見得有機會吃到，才有此規畫。

另據台北中國時報報導，民眾黨立委蔡壁如痛批是政策買票，農委會不能只會撒錢，拿納稅人的錢補貼業者；國民黨立委曾銘宗質疑不該「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，應從根本解決問題；國民黨立委賴士葆提醒「不能選舉到了，只顧花錢救魚價兼救選票；別人不敢吃，卻急著拿給我們小孩吃」，農委會須先確保檢驗合格。

農委會主委陳吉仲反駁，過去學校午餐使用在地食材很難，這是食材團膳業者主動希望響應學校午餐使用石斑魚。

教育部 國民黨 中華民國

上一則

癌友自費成常態 20%開銷破百萬

下一則

以民為先 拖到旁邊？ 陳時中臉書被罵爆

延伸閱讀

黑白集／少吃鮭魚救石斑 黔驢三招見底

黑白集／少吃鮭魚救石斑 黔驢三招見底
陳吉仲籲少吃鮭魚 業者：改名類石斑？

陳吉仲籲少吃鮭魚 業者：改名類石斑？
陳吉仲籲少吃鮭魚救石斑 藍批晉惠帝

陳吉仲籲少吃鮭魚救石斑 藍批晉惠帝
陸批石斑魚借牌問題「監管不力」 台強調未檢出禁藥

陸批石斑魚借牌問題「監管不力」 台強調未檢出禁藥

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

2022-07-16 09:34
前總統陳水扁（右）、吳淑珍（左）涉國務機要費案，案件纏訟16年，台灣高等法院更二審今宣判。（本報資料照片）

纏訟16年 國務機要費除罪陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年

2022-07-14 22:29

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌