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不讓陳其邁躺著選 柯志恩不佛系：國民黨女人不一樣

台灣新聞組／高雄21日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，女性的細膩可讓高雄更進步。柯也批陳其邁冷處理她拋出的議題，「根本不是暖男」。（記者劉學聖／攝影）
國民黨高雄市長參選人柯志恩認為，女性的細膩可讓高雄更進步。柯也批陳其邁冷處理她拋出的議題，「根本不是暖男」。（記者劉學聖／攝影）

國民黨北北桃市長參選人被認為選戰打得「太佛系」，未針對民進黨選戰對手的爭議發動攻勢；國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，她不會這樣打選戰，挑戰者要有攻擊力，「國民黨的女人就是跟男人不一樣」。

柯志恩確診後出關首日即接受本報專訪，不諱言選戰倒數百餘日的壓力，但她保證不會讓對手高雄市長陳其邁躺著選。她說每次拋出政策議題陳其邁都冷處理，「這麼冰冷，怎會是暖男？」

「挑戰者要有攻擊力，所以我最常跟政壇麻吉李彥秀一起罵國民黨男人們…」柯志恩談起民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文案後，國民黨北北桃市長參選人侯友宜、蔣萬安、張善政未主動回應而挨批「佛系、軟男」，她直言侯競選連任，冷處理是應該的，蔣萬安和張善政也不是佛系，只能說是中道理性，但她未來打選戰會在中道理性中具有攻擊性。

柯志恩表示，從目前民調來看，論文案確實對林智堅造成影響，抄襲標籤會一直跟著，此事對年輕選民形成的相對剝奪感很重，但仍不足以讓民進黨選情崩盤，「我不認為對國民黨是紅利，因為現在才7月。」她說，民進黨選舉操兵很快，還夾帶中央資源，這是國民黨遠遠不及的，國民黨只能持續從弊案議題著手。

參選前曾到父靈前擲聖筊

柯志恩現任淡江大學教授，20年來指導過38篇論文。她說論文最基本底線就是自己寫，林智堅會寫嗎？四年前卡管案，台大校長管中閔是當事人，台大社科院長蘇宏達也曾被「查水表」，她對台大獨立審查論文結果有信心。

四年前，韓國瑜參選高雄市長時，曾嗆黨中央「連一碗滷肉飯也沒給」；柯志恩受訪時也坦言，國民黨迄今幾乎沒給任何資源，礦泉水還是朋友送的，但能體諒黨中央資源很少。她說，國民黨現在不是家道中落，而是真正的家徒四壁，這是現在國民黨的難處。

柯志恩說，韓國瑜四年前三山造勢等經驗已無法複製，團隊已透過大數據分析全高雄38區「搖擺區」，加強勤跑基層的戰略路線。

「如果父親還在，應該會阻止我參選。」柯志恩父親柯文福是屏東縣老縣長，在世時就一再告誡她不要從政，結果她仍栽入政壇。柯志恩眼眶泛紅說，參選前曾到爸爸靈前擲出「聖筊」，「父親力挺是我參選的最大勇氣」。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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