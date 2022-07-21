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民進黨高雄「銅牆鐵壁」 柯志恩：像當年闖海關

記者 林政忠、王慧瑛、陳熙文
1987年，台視「世界真奇妙」主持人海選，柯志恩（左）與梁旅珠（右）脫穎而出，成為中華民國電視史上首對海選主持人，堪稱柯志恩人生中的第一場勝選。（本報資料照片）
1987年，台視「世界真奇妙」主持人海選，柯志恩（左）與梁旅珠（右）脫穎而出，成為中華民國電視史上首對海選主持人，堪稱柯志恩人生中的第一場勝選。（本報資料照片）

年底選戰，北台灣烽火連天，南台灣卻平靜無波。國民黨高雄市長參選人柯志恩頻對市長陳其邁發起攻勢，砲火彷彿「墜入愛河深處」。走一趟高雄街頭，大街小巷聽到垃圾車不斷放送「其邁叮嚀」、高樓大廈可見綠議員和市長的巨幅合照，港都選戰「滿城盡是陳其邁，柯志恩卻碰不到」，氛圍奇妙。

民進黨執政高雄二、三十年，2018年被國民黨韓國瑜意外攻克，何其羞辱。一年多以後，陳其邁補選取回政權，在中央資源大量挹注下，逐漸在港都築起難以攻陷的銅牆鐵壁。國民黨在6月29日徵召柯志恩參選高雄市長，她深知是件苦差事，還會是場苦戰。

談起年底選戰的艱困，柯志恩想起30多年前擔任「世界真奇妙」外景主持人、短短兩年闖遍世界58國的過往經歷。她說，當時最艱難的不是水土不服，也不是逼死人的超人行程，而是過海關。

「那時一到海關就開始哭。」柯志恩說，當時身上背的攝影器材全沒經過申請，但為了把寶貴的異國影像帶到國人眼前，她時而討好、時而乞憐，想盡各種方式死纏爛打讓外景隊出關就對了。她萬萬沒想到，如今她好像又站在海關前，「希望獲得一座城市的認可，允許她入關。」

「又老又窮，指的是國民黨市黨部好嗎…」柯志恩以市黨部滿是灰塵來形容國民黨資源不足、聲勢跌落谷底的窘境，而如何打開她在高雄的知名度，是另個挑戰。她說，到市場拜票，還有選民驚訝說「原來妳是『查某』（台語：女生）」可見一斑。

民進黨有中央執政優勢，綠營網軍技術更是成熟，陳其邁又精心打造暖男市政，柯志恩要攻陷這座城市被視為「不可能任務」。雖然，她希望南北串聯打空戰拚聲量，再搭議員開拓陸戰能量，但民進黨戰略上讓陳其邁跟國民黨保持距離，戰術上由綠營側翼糾纏柯志恩，落實「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」方針，讓她戰得辛苦。

不過，四年前民進黨也曾一度輕視韓國瑜，最後民怨滴水穿石聚集韓流；國民黨洞悉年輕人對防疫和論文門的怨氣，只是分散在各地悶燒，柯志恩只要引燃議題，讓狼煙四溢逼主帥現身，還是有進入戰場一搏的機會。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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