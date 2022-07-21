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2014年曾支持柯文哲 陳時中：當初眼光不足

台灣新聞組／台北21日電
台北市市長參選人陳時中（右）20日前往龍山寺參拜並與廟方人員會面，離開時與支持者擊拳爭取支持。（記者曾原信／攝影）
台北市市長參選人陳時中（右）20日前往龍山寺參拜並與廟方人員會面，離開時與支持者擊拳爭取支持。（記者曾原信／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中曾說台北市發展停滯8年，他昨晚專訪時說，台北市沒有長足進步，就算問路人也講不太出來，有沒有進步是比較，事情都有做，團隊也很優秀，但就是讓人民沒感覺，浪費了優秀公務員的能力；主持人鄭弘儀問「是否覺得遇人不淑？」陳時中說2014年曾替台北市長柯文哲搖旗，如今只覺得自己「眼光不足」。

陳時中指出，停滯是一種感覺，台北沒有長足的進步，畢竟不進則退，沒有看見進步，去路上問人大概都講不出來。陳認為台北市很浪費，公務人員都很優秀，素質跟中央的一樣，工作相當吃重，但怎麼會看不到真正的成績？「如果我來做，我可以跟市府團隊合作、磨合，大家辛苦外，還能真正做出成績，不然這樣下去對市府團隊也好、對市民也好，都是很浪費的」。

陳時中說，自己在2014年曾經支持過柯文哲，還上台搖旗吶喊，替柯募款，當初柯文哲的「柯P新政」風風光光有亮點，到後面就縮起來了。他認為，這可能和個人風格有關，有些人認為自己能力很好，領導大家做事情，覺得自己智商很高，但卻帶不好團隊，就算有計畫也不會有好成績，最後公務員們心灰意冷，施政速度就變慢了。

鄭弘儀追問陳時中是否測過智商？陳時中表示，小時候有測過智商，但那是小孩的事情，也是小孩會說的，因為長大後有了人生經驗，測智商是為了要讓家長、老師知道狀況因材施教，到了一定年紀後要對自己的人生負責。

陳時中 柯文哲 民進黨

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