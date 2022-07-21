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黑白集／鄭文燦罰鄭文燦 罰3000賺聲量

黑白集

桃園市長鄭文燦陪林智堅跑攤，在餐會上脫罩逐一敬酒，被檢舉違規。本來桃園衛生局還有點猶豫，說「行為並無不法」；但鄭文燦隨即在市政大會指示衛生局，要依「高標準」裁罰3000元（台幣，下同，約100美元），多麼「大義凜然」！

「鄭文燦罰鄭文燦」，是個好算計。一來，罰3000真便宜；二來，新聞見報上網大賺聲量；三則，「無私」之名隨之落袋。如果是在藍營，被檢舉開罰，一定覺得臉上無光，好不汗顏。換作綠營，自罰自「一舉三得」，真是一門好生意。

如果要算「第四得」，當民眾都把目光放在罰款，就忘了鄭文燦從早到晚陪公子林智堅跑攤這筆帳。鄭文燦放著公務不管，他到底有沒有請假，有沒有違反行政中立，有沒有濫用行政資源？這些，都算準反對黨追不出來。罰個3000元，移轉了許多焦點，又大賺網路聲量，太划算了。

無論如何，鄭文燦願意開罰自己，至少比起陳時中來，還是個正人君子。去年6月，陳時中在一場餐宴上無罩K歌又暢飲，影片曝光後，他卻辯稱「不在三級警戒期間」。事實上，全國三級警戒是在7月26日才解除，陳時中身為指揮官，會不知道嗎？然而，他卻選擇用撒謊賴掉責任。

依照新指揮官王必勝的標準，鄭文燦其實也可以免罰的。只要說「跑攤」也是一種運動，不就拗過去了？

陳時中

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