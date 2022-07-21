台大論文門成案 將通知林智堅說明 二個月內完成調查

張善政秀出自己41年前寫的博士論文。(圖：張善政團隊提供)

民進黨 桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文疑似抄襲。本報系聯合報報導，國民黨 多名市議員日前具名檢舉，台大昨確認受理，校內已組成審定委員會，將於期限二個月內完成調查，並將依規定通知相關人員到場陳述意見，將通知林智堅說明；另審定委員會必要時也可邀指導教授陳明通列席。

林智堅競選辦公室表示，論文案尊重台大處理程序。(記者陳正興／攝影)

至於是否通知被陳明通指稱「拿」林智堅資料寫論文的余正煌說明？據台北中國時報報導，台大沒有回應。

聯合報報導，台大表示，依照「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，已成立審定委員會並依程序展開調查，會於期限內完成審定，並於召開審定委員會時，通知相關人員到場陳述意見或提出書面說明。

根據上述要點第八條，召開審定委員會時，應以書面通知被檢舉人提出說明或到場陳述意見。代表台大屆時將通知林智堅說明，但林智堅亦可以選擇到場陳述或書面替代；若未於通知期限內提出書面說明或到場陳述，視為放棄機會。

林智堅競選辦公室發言人王文萱昨表示，尊重台大處理程序，若收到委員會通知，會準備資料研議適當說明，釐清論文絕無抄襲。

根據要點，審定委員會將以院長任召集人，審定委員則由五至七人組成，但名單保密。林智堅一案召集人將是台大社科院院長蘇宏達，蘇宏達表示一切依台大說明為準。

林智堅的論文門持續延燒，台北市長柯文哲 昨晚接受「朱學恒的阿宅萬事通事務所」主持人朱學恒專訪，柯文哲說，這件事情，不用查都知道問題在哪裡，這叫集體墮落。

柯說，林智堅有沒有問題先不講，「陳明通有問題啦」，問題是國發所怎會任由他？太晚了，這個問題要檢討老師，是老師有問題，老師問題更大，是學院有問題，是大學有問題。

柯表示，陳明通是台大教授，173學生只有5個上網公開論文，還有一點，國發所其他老師都沒有出來質疑？這個就是問題。

而國民黨桃園市長參選人張善政，昨天則拿出他41年前的博士論文，還掛保證「如假包換」，他重申「政治人物的誠信非常重要」，不應該塑造成政治對立。

中國時報報導，雖然林智堅喊冤，陳明通也聲明澄清是余拿林的資料寫論文，但各界質疑仍鋪天蓋地，還掀起政學相互掩護洗學歷的風波，許多台大校友紛紛表態要求徹查，縣市議員參選人連日到台大陳情、演行動劇，力促查明。

報導說，國民黨立委賴士葆呼籲應全程公開，畢竟通過門檻非常高，尤其牽涉政治人物的誠信，更該全程公開以昭公信。前台北市長郝龍斌則建議副總統陳建仁可出任審定委員，他對陳個人的學術良心有信心，也呼籲台大九位校長候選人展現對台大校譽、學術良心與倫理的捍衛。