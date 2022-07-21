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本報系民調 雲林選情：藍張麗善39% 領先綠劉建國24%

台灣新聞組／台北21日電
雲林縣長選舉支持度 資料來源：聯合報系民意調查中心
雲林縣長選舉支持度 資料來源：聯合報系民意調查中心

年底雲林縣長選戰藍綠對決。本報系聯合報雲林縣長選情調查發現，國民黨籍縣長張麗善擁現任優勢，目前以三成九支持度領先民進黨參選人劉建國的二成四，雙方差距15個百分點；三成六選民看好張麗善能連任，一成六認為劉建國較有勝算。

民調顯示，國民黨籍現任雲林縣長張麗善（圖）以三成九支持度，領先民進黨參選人劉建國...
民調顯示，國民黨籍現任雲林縣長張麗善（圖）以三成九支持度，領先民進黨參選人劉建國的二成四，並有三成六選民看好張麗善連任。（本報資料照片）

觀察雲林選情現況，如果明天投票，張麗善目前較占上風，但由於還有三成七選民支持意向未定，未來選情仍有變化空間。交叉分析發現，張麗善在男性和女性選民中分獲四成一及三成六的支持，支持度都比劉建國多約15個百分點。

民調顯示，國民黨籍現任雲林縣長張麗善以三成九支持度，領先民進黨參選人劉建國（圖）...
民調顯示，國民黨籍現任雲林縣長張麗善以三成九支持度，領先民進黨參選人劉建國（圖）的二成四，並有三成六選民看好張麗善連任。（本報資料照片）

從年齡差異來看，張麗善在40至59歲選民最具有優勢，以四成七支持度領先劉建國23個百分點；60歲以上選民中兩人差距較少，張超前劉約14個百分點；40歲以下選民中兩人旗鼓相當，三成九挺張，三成四擁劉。

政黨傾向差異方面，張麗善獲得八成四國民黨支持者和五成五民眾黨支持者力挺，中立選民中，張麗善也略勝一籌，三成五支持張麗善，一成九青睞劉建國。即便是民進黨支持者中，也有二成六擁張，挺劉者不到六成，劉建國在凝聚綠營基本盤的選票尚待加強。

從當選機會來看，張麗善的勝選聲勢也高於劉建國。三成六選民看好張麗善能在雲林繼續執政，一成六認為劉建國較有贏面，四成八選民覺得選情勝負難料。

調查也發現，雲林選民的選舉效能感並不高，六成六選民認為年底縣市長選舉結果完全不會影響他們的生活，僅一成六覺得有一些影響，6%為影響很大。

不過，現任縣長張麗善的施政表現仍獲得六成三選民好評，僅一成二不滿意，二成六無意見。分析顯示，滿意張麗善施政的選民，五成六挺張，二成擁劉；不滿意張麗善施政的選民，則有六成一挺劉，僅一成擁張。

這次調查於7月14日至17日晚間進行，成功訪問了1084位設籍雲林縣的成年民眾，另有175人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查以雲林縣住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據雲林縣成年民眾之性別及年齡結構加權。

雲林縣長最新選情 資料來源：聯合報系民意調查中心
雲林縣長最新選情 資料來源：聯合報系民意調查中心

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