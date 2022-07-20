陳時中交接典禮找民視主播 被質疑動用防疫特別預算

民進黨台北市長參選人陳時中，18日卸下衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官職務，指揮官交接典禮儼然選舉造勢場，女主持人朗讀陳時中豐功偉業12分鐘。（取材自臉書）

民進黨台北市長參選人陳時中 前天卸下衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官職務，指揮官交接典禮儼然選舉造勢場，女主持人朗讀陳時中豐功偉業12分鐘。媒體人黃揚明質疑，去年衛福部防疫 媒體通路採購案由民視等三家公司得標，預算 高達6709萬餘元（台幣，下同，約224.4萬美元），全數由防疫特別預算支出，女主持人又是民視集團女主播張筱芬，「指揮官交接是否動用特別預算？」疾管署該說清楚。

指揮中心發言人莊人祥表示，過去比較莊重的典禮，因為長官都坐在台下，也會請外部主持人幫忙主持，不是只有交接典禮。

黃揚明找出去年決標採購案指出，去年12月24日，衛福部疾管署決標了今年度（2022年）的「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」，這筆標案共2901萬元預算全數來自防疫特別預算，由民視文化、民意傳播顧問公司、凱絡媒體公司各以967萬元得標。

黃揚明在臉書表示，今年5月6日疾管署將該媒體採購標案進行契約變更，將預算由2901萬元增加至6709萬餘元，也全數由防疫特別預算支出。

「巧合的是」，黃揚明說，前天防疫指揮中心那場突兀至極、擺明為陳時中造勢的交接儀式，司儀就是前述得標廠商之一，民視集團下的新聞台女主播。