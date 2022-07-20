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陳時中交接典禮找民視主播 被質疑動用防疫特別預算

記者侯俐安、楊雅棠／台北20日電
民進黨台北市長參選人陳時中，18日卸下衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官職務，指揮官交接典禮儼然選舉造勢場，女主持人朗讀陳時中豐功偉業12分鐘。（取材自臉書）
民進黨台北市長參選人陳時中，18日卸下衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官職務，指揮官交接典禮儼然選舉造勢場，女主持人朗讀陳時中豐功偉業12分鐘。（取材自臉書）

民進黨台北市長參選人陳時中前天卸下衛福部長與中央流行疫情指揮中心指揮官職務，指揮官交接典禮儼然選舉造勢場，女主持人朗讀陳時中豐功偉業12分鐘。媒體人黃揚明質疑，去年衛福部防疫媒體通路採購案由民視等三家公司得標，預算高達6709萬餘元（台幣，下同，約224.4萬美元），全數由防疫特別預算支出，女主持人又是民視集團女主播張筱芬，「指揮官交接是否動用特別預算？」疾管署該說清楚。

指揮中心發言人莊人祥表示，過去比較莊重的典禮，因為長官都坐在台下，也會請外部主持人幫忙主持，不是只有交接典禮。

黃揚明找出去年決標採購案指出，去年12月24日，衛福部疾管署決標了今年度（2022年）的「防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案」，這筆標案共2901萬元預算全數來自防疫特別預算，由民視文化、民意傳播顧問公司、凱絡媒體公司各以967萬元得標。

黃揚明在臉書表示，今年5月6日疾管署將該媒體採購標案進行契約變更，將預算由2901萬元增加至6709萬餘元，也全數由防疫特別預算支出。

「巧合的是」，黃揚明說，前天防疫指揮中心那場突兀至極、擺明為陳時中造勢的交接儀式，司儀就是前述得標廠商之一，民視集團下的新聞台女主播。

預算 防疫 陳時中

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