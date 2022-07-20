蘇貞昌不在競選團隊 林佳龍：已請益

民進黨新北市長參選人林佳龍已在近日遷戶籍至新北市板橋區。（本報資料照片）

民進黨 雙北市長競選團隊快速成形，台北市長參選人陳時中 昨天宣布，前副總統陳建仁將擔任競選總部主委，選舉運作還需磨合，選前會融為一體。對於前台北縣長、現任行政院長蘇貞昌不在競選團隊之中，新北市長參選人林佳龍表示，蘇要負責全國性政務，不會擔任新北競總榮譽主席，他已請益並獲得指導。

陳時中昨天在霞海城隍廟公布競選團隊，陳建仁也到場。陳時中表示，陳建仁願意擔任主委，是一劑強心針，也是他的榮譽。不過，眾人喊「陳時中當選」等口號時，一度稀稀落落。陳時中趕緊說，「看來選舉運作，還需要磨合」，但政策磨合無礙，昨天是起手式，第一步還沒那麼熟，會愈來愈熟，選前就會融為一體。

陳建仁表示，他受陳時中邀請加入，雖沒選戰經驗，但會盡力把競選工作做得盡善盡美。被問到是否揮軍２０２４？他說，每個人都應活在當下，讓陳時中選上台北市長、市議員全壘打，是他現在的目標。

對陳時中延攬民進黨立委范雲、無黨籍立委林昶佐擔任競選團隊幹部，國民黨昨批評，「3+11」政策爆發疫情 時，林昶佐曾高呼「萬華是破口」，並與范雲投票反對公開「3+11」會議紀錄，陳時中對政策形成至今說不清楚，找兩人進團隊，「算酬庸嗎？」