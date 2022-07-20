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蔡英文民調重回五成大關 游盈隆：安倍遇刺效應

記者蔡晉宇／台北20日電
台灣民意基金會19日公布最新民調指出，蔡英文民調重回五成大關。（記者許正宏／攝影）
台灣民意基金會19日公布最新民調指出，蔡英文民調重回五成大關。（記者許正宏／攝影）

台灣民意基金會19日公布最新民調指出，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌支持度雙雙回穩，蔡英文民調重回五成大關。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，根據7月最新民調，六成六台灣人贊成蔡政府全國下半旗以示哀悼；換言之，當舉國籠罩在安倍遇刺身亡的哀傷氛圍時，蔡政府此作為契合絕大多數台灣人心境，蔡英文支持度因這件事而獲得民眾明顯的加分，這種現象可以形容是「安倍遇刺效應」。

民調細項指出，針對「一般說來，您贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」的問題，結果發現，15.9%非常贊同，37.1%還算贊同，17.6%不太贊同，17.5%一點也不贊同，11.8%沒意見、不知道或拒答。還算贊同、非常贊同相加，有五成三，不贊同三成五，贊同者比不贊同者多17.9個百分點。

對於蘇貞昌內閣施政表現，民調結果顯示，12.2%非常滿意，36.8%還算滿意，21.4%不太滿意，19.9%一點也不滿意， 9.7%沒意見、不知道、拒答。總計共有四成九民眾基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成一不滿意，滿意比不滿意多8個百分點。

游盈隆表示，蘇內閣是因2018年九合一地方選舉民進黨慘敗而生的，在蔡蘇體制三年半來運作下，蘇內閣整體表現優於林內閣與賴內閣，避免了民怨高漲與社會嚴重不滿， 關關難過關關過，發揮了穩定政局，安定社會人心的作用；而這終究來講，也讓即將開打的2022九合一地方選戰，在去除沈重的中央執政包袱之後，而有利於執政的民進黨。

游盈隆說，「蔡蘇體制」從現在看來，蘇貞昌很可能與蔡總統同進退，未來除非有重大變故，否則內閣改組機會渺茫。

台灣民意基金會19日公布最新民調指出，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌支持度雙雙回穩，...
台灣民意基金會19日公布最新民調指出，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌支持度雙雙回穩，蔡總統民調重回五成大關。（圖：台灣民意基金會提供）

民調 蔡英文 安倍

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