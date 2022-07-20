新聞評論／衛福部高官們 「女權意識」很偏差

薛瑞元接替陳時中 出任衛福部長，就任致詞時，他兩度提到自己的妻子，皆刻意強調「我唯一的夫人」。用詞之奇特，令人覺得他意有所指，似在暗諷外遇風波卻仍升任政次的王必勝。同一天，王必勝首日上任防疫中心指揮官，在記者會上兩度被媒體問到緋聞 案，「太太諒解了嗎」，一個ㄧ他滿臉鐵青，乾脆直接宣布結束記者會。

王必勝因陳時中的厚愛而升官，但他外遇生女的緋聞，卻將如影隨形繼續糾纏著他。在某種程度上，這也將影響社會大眾對他的信任，認為他缺乏政務官應有的忠誠，乃至一般人應有的道德倫理。承受外界懷疑的眼光，這是王必勝無法逃脫的愧疚。畢竟在這樁醜聞中，受害的不僅是其妻子和家人，其外遇對象及非婚生幼女也都是受害者。陳時中以「大家都會犯錯」為由，呼籲外界「給他一個機會」；但王必勝對外遇事件從未作出坦誠而負責的交代，只想草草掩蓋，這如何挽回公眾信任？

撇開衛福部內的多起緋聞風波不談，更值得大家關注的，其實是部內高官們的刻板「女權意識」，仍處於低度開發狀態。以剛卸任參選的陳時中為例，他為了打選戰，受訪時宣稱自己的太太不會有「夫人干政」的情況，也沒有「在臉書 罵人」的習慣。此舉，顯在暗諷柯文哲之妻陳佩琪常在臉書發表個人意見，有時幫柯市府辯白。然而，把「發表個人意見」與「干政」畫上等號，完全是誣蔑及誤導。女性和男性一樣有權在社交媒體發表個人看法，不需要因為是政治人物之妻，就被剝奪其表達權。

柯文哲及陳時中之妻都是專業人士，在不同的領域各擅勝場。她們都不是丈夫的附屬品，沒有必要因為丈夫從政，就自我噤聲。陳佩琪相對率性，心直口快，但要說她「干政」，顯然言過其實。試想，吳淑珍從未在臉書發言，她當年卻不時在官邸為陳水扁指點江山及人事，乃至收受獻金及蒐集發票。這種帷幕之後的操弄，才更可怕。相形之下，臉書發文可以接受公眾檢視，毋需避之如蛇蠍。至少，女性不須因丈夫為官而三緘其口，這是現代女性主義的基本共識。

薛瑞元在就任記者會提到自己的妻子，兩度強調「我唯一的夫人」，恐怕是官場上聞所未聞的景象。夫人難道還有「唯二」或「唯三」嗎？薛瑞元號稱擁有「醫學」及「律師」雙執照，照理說，發言應該極精準、毫不含糊。但在這個重要時刻，他卻偏要加上「唯一」的限定詞，若非臨時怯場而畫蛇添足，顯然心中有某種情結揪扯著他，促使他說出如此彆扭的話。此話，如果不是衛福部同仁的共同心聲，也是某種心理感應使然吧！

衛福部去年連續傳出王必勝婚外生女及健保署長李伯璋牽手乾女兒的緋聞，陳時中均選擇護短輕輕放過，甚至臨走賜恩讓王必勝高升，因而留給部內部外一堆問號。從女性主義的觀點，王必勝之妻選擇容忍，卻稱不原諒，這是她內心的掙扎與選擇。但在另一方面，王必勝外遇小護理師長達七年，並育有一名兩歲幼女，王必勝難道不須為她們作出任何生活上的照顧與安排，就自顧自抽腿了事？尤其，孩子很快必須進入幼稚園及小學，她只能帶著「父不詳」的印記長大嗎？

民進黨的提名不在乎論文抄襲，衛福部的升遷不在乎緋聞及倫理，在在反射了蔡政府的日趨墮落。衛福部的前後高官們，演出形形色色的婚外情而習以為常，但對於女權的刻板印象則停留在古早時代，「夫人」們只能沉默並原諒。這豈是民主進步！