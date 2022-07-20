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黑白集／蔡英文利用安倍效應 反拉抬賴清德聲勢

黑白集

民進黨開全代會，這攤堪稱黨史最無聊，專斷主席包辦提名及黨職分配。唯一奇特的是，蔡英文下達軍令狀前，要求全黨記得「安倍的期許」。只見背景突現安倍巨大頭像，俯視著全場，使台前蔡主席身影頓顯渺小。

蔡英文大權在握，竟要藉安倍光環凝聚共識，著實突兀，更令人聯想到賴清德。賴神應安倍家族邀請參加葬禮，以「台灣副總統」博得國際能見度。蔡主席刻意渲染繼承安倍遺願的氛圍，比起賴清德喪禮外交的弦外之音，還差一截。擅精算的謝長廷，已搶先一步，捧賴「成熟誠懇」。

小英向來仗恃美日壯大聲勢，但放大安倍效應，反而拉抬了賴清德。賴神因隔離缺席全代會，卻在黨職位權鬥掀起造山運動。新蘇連趁權力交班時機集結，力推賴系人馬直攻黨權力核心，還拿下掌理黨紀的中評會主委，從此中常會不再是英系乾綱獨斷。

賴清德強勢運作，形同讓小英跛腳。英系宣稱賴神如願是因總統大器，卻又批賴心急粗糙；賴系分明強推自己人，反謙稱是新潮流統籌配票，還不忘「尊英」收尾。不到半個月，賴神網路聲量與好感度，已超車蔡英文。

民進黨內鬥奪嫡，早有殺到見骨的紀錄，賴神吃相還算斯文。倒是日本自民黨若有似無的推力，讓人驚覺，蔡賴交鋒，不只是派系淺池裡的肉搏而已。

安倍 賴清德 蔡英文

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