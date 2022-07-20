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鄭文燦帶林智堅逐桌敬酒 防疫違規 雙雙挨罰

台灣新聞組／桃園20日電
桃園市議員參選人凌濤19日質疑，桃園市長鄭文燦（右三）與市長參選人林智堅（右四）逐桌敬酒，違反防疫規定。（取材自臉書）
桃園市議員參選人凌濤19日質疑，桃園市長鄭文燦（右三）與市長參選人林智堅（右四）逐桌敬酒，違反防疫規定。（取材自臉書）

桃園市長鄭文燦前晚帶著民進黨桃園市長參選人林智堅出席餐會，遭爆疑似違反防疫規定逐桌敬酒。桃園市衛生局表示，宴會現場未違反中央防疫規定，但採嚴格防疫標準，將依違反傳染病防治法對鄭、林各罰3000元(台幣，約100美元)。

林智堅競選辦公室發言人王文萱表示，該照片為私宅聚餐，尊重相關單位查處，林智堅會持續遵守相關防疫規定。市府新聞處長詹賀舜表示，防疫違規，尊重衛生局專業判斷。

衛生局強調，根據照片顯示，前晚宴會應辦在自宅，現場無不特定人士，現行指揮中心公告防疫政策並未明訂自宅的相關規定，但防疫標準要嚴格看待，將依相關事證開罰。

林智堅昨才透露競選總部主委由鄭文燦擔任，桃園市議員參選人凌濤昨晚在臉書貼文，爆料林智堅與鄭文燦在餐會中逐桌敬酒的照片，並引述桃園市政府新聞處發出的新聞稿，衛生局長王文彥6月30日、7月15日及18日提醒，「逐桌敬酒」是傳播Omicron高風險行為。

凌濤表示，照片看起來人數至少有15位，依照片裡餐桌的大小，至少有兩桌以上。照片上可見林智堅、鄭文燦疑違規逐桌敬酒，凌濤說，參選人和官員要以身作則，衛生局應開罰。昨晚衛生局確認鄭文燦也將受罰。

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