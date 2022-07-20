學生陳明通讓他丟臉 黃光國：蔡英文論文門是腐化開端

對於林佳龍提及「真相與品格」，賴香伶（右二）說，可送給林智堅。（記者翁唯真／攝影）

智庫「國政基金會」持續檢視林智堅論文，昨邀國安局長陳明通的老師、台大心理系名譽教授黃光國對談。黃光國直言，蔡英文 的論文是整個社會腐化的開端，而陳明通的表現讓他覺得丟臉，對於民進黨 全黨挺林智堅，更是「無恥近乎神勇」。

被問到身為陳明通的老師，學生出現問題，老師是不是有責任？黃光國說，陳明通的表現讓他覺得很丟臉，對照同樣是他學生的「台灣民意基金會」董事長游盈隆，就很有骨氣退出民進黨，「教不嚴，師之惰」，學生表現不好老師要負責任。

黃光國並舉例，前教育部 長蔣偉寧因為指導的學生涉及偽造審文而遭國際期刊撤銷論文案，請辭教育部長，反觀民進黨全黨相挺林智堅，「無恥近乎神勇。」

黃光國表示，一位老師一年指導六個研究生已經很了不起，陳明通厲害，在台大任職期間指導過173名碩博士生，是許多綠營政治人物的指導教授；他說，作為教授，最光榮的就是寫一篇論文大家看、人家引用，但是蔡英文和多數陳明通指導的論文卻不敢讓人看。學術倫理最重要的就是自律精神，「自己是不是抄襲，自己最清楚」。

另外，民進黨新北市長參選人林佳龍前天深夜發表對於恩恩事件的「真相與品格」，指出真相出現前經常是謊言先行。林佳龍說，權力者沒在第一時間以「責任」進行了解，以「誠信」面對社會，才導致社會撕裂；當權力者掌握真相，對社會揭櫫事實，便是基本義務，這個過程，社會也會檢驗權力者的品格，跟危機處理的態度和能力。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨表示，林佳龍「真相與品格」一文讓她頗有同感，也說出了她的心裡話，希望他能送給民進黨桃園市長參選人林智堅。林智堅競選辦公室發言人王文萱回應，近期民調反映民眾對林智堅的肯定不受抹黑影響，籲請賴香伶停止口水。