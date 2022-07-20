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學生陳明通讓他丟臉 黃光國：蔡英文論文門是腐化開端

台灣新聞組／台北20日電
對於林佳龍提及「真相與品格」，賴香伶（右二）說，可送給林智堅。（記者翁唯真／攝影）
對於林佳龍提及「真相與品格」，賴香伶（右二）說，可送給林智堅。（記者翁唯真／攝影）

智庫「國政基金會」持續檢視林智堅論文，昨邀國安局長陳明通的老師、台大心理系名譽教授黃光國對談。黃光國直言，蔡英文的論文是整個社會腐化的開端，而陳明通的表現讓他覺得丟臉，對於民進黨全黨挺林智堅，更是「無恥近乎神勇」。

被問到身為陳明通的老師，學生出現問題，老師是不是有責任？黃光國說，陳明通的表現讓他覺得很丟臉，對照同樣是他學生的「台灣民意基金會」董事長游盈隆，就很有骨氣退出民進黨，「教不嚴，師之惰」，學生表現不好老師要負責任。

黃光國並舉例，前教育部長蔣偉寧因為指導的學生涉及偽造審文而遭國際期刊撤銷論文案，請辭教育部長，反觀民進黨全黨相挺林智堅，「無恥近乎神勇。」

黃光國表示，一位老師一年指導六個研究生已經很了不起，陳明通厲害，在台大任職期間指導過173名碩博士生，是許多綠營政治人物的指導教授；他說，作為教授，最光榮的就是寫一篇論文大家看、人家引用，但是蔡英文和多數陳明通指導的論文卻不敢讓人看。學術倫理最重要的就是自律精神，「自己是不是抄襲，自己最清楚」。

另外，民進黨新北市長參選人林佳龍前天深夜發表對於恩恩事件的「真相與品格」，指出真相出現前經常是謊言先行。林佳龍說，權力者沒在第一時間以「責任」進行了解，以「誠信」面對社會，才導致社會撕裂；當權力者掌握真相，對社會揭櫫事實，便是基本義務，這個過程，社會也會檢驗權力者的品格，跟危機處理的態度和能力。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨表示，林佳龍「真相與品格」一文讓她頗有同感，也說出了她的心裡話，希望他能送給民進黨桃園市長參選人林智堅。林智堅競選辦公室發言人王文萱回應，近期民調反映民眾對林智堅的肯定不受抹黑影響，籲請賴香伶停止口水。

民進黨 教育部 蔡英文

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