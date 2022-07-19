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王鴻薇喊話林智堅學李眉蓁 陳明通指導10碩生挨酸超人

台灣新聞組╱台北19日電

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，北市議員王鴻薇昨天表示，林智堅如果要繼續硬拗，「選得上是林的本事，但恐是大家的悲哀。」她更喊話林智堅，應該學習高雄市議員李眉蓁哪裡跌倒、哪裡站起來，好好面對論文跟學歷問題。

王鴻薇昨接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，她表示，林智堅選過議員、新竹市長，過去沒人質疑過他，可能是區域裡面有共生共業的環境，但此次參選直轄市長，桃園是一個重要的指標縣市，勢必引來更多人檢視。

王鴻薇認為，這件事情對政治人物是誠信問題，若可以容忍一個政治人物這樣，是整個社會沉淪。

針對林智堅論文爭議，民眾黨楊梅區市議員參選人張清俊前天在桃園火車站做街訪，路過的年輕人大部分都表示質疑。民眾黨桃園市長參選人賴香伶昨指出，市民反應很真實，林智堅誠信失分，希望盡速誠實說明，還原論文寫作過程和資料來源說明。

國民黨立委江啟臣則質疑，論文門的涉案者是剛卸任新竹市長、正參選桃園市長，指導教授又是國安局長，要大家如何相信學術倫理委員會在審理過程中，不會有任何影響力介入？

江啟臣說，論文風波可怕的不是林智堅個案，而是林背後的民進黨如何處理這件事，「反正顏色對了，是非誠信就不重要了。」

此外，從台大國發所網站可看出，在林智堅畢業的那一年，他的指導教授陳明通指導九位碩士生，其中七位在職生。

再看2020學年度，這時陳明通已是閣員，仍然指導10位碩士生，其中8位在職生。

國立陽明交通大學終身講座教授李建平表示，陳明通真是「超人中的超人」，人不在台大，繁忙公務外，還能同時指導10位學生做10個不一樣的題目，在同一年畢業。

但這還不是最多的，2018學年度，陳明通指導12位碩士生；且陳明通不是個案，有一位教授在2020學年度指導13位碩士生。

李建平表示，他在交大最大、最熱門的科系教書多年，系上規定每個老師每年最多只能指導4位碩士生，每個人的時間和精力都是有限的。

他說，同時指導那麼多學生，就不可能有什麼品質可言。他認識不少大牌教授，從來沒見過這種情形。

全國私校工會理事長尤榮輝說，研究生論文主題是否符合系所核心能力，法律授權指導教授依專業能力判斷，若指導教授不能秉持專業良知引導學生，就會造成論文主題五花八門，偏離系所專業現象，讓外界質疑指導教授怠職或出賣學術良知，故意放水，校譽跟著受損，被視為販賣文憑的學店。

尤榮輝說，指導學生人數偏多，若系所未能警覺加以限制，就是系所失職，有些指導教授濫用學術權力及地位，放水讓具有政經地位的學生輕鬆取得學位，換取日後學生回饋政經資源，是違反學術倫理，出賣學術良知的行為；對於不能自律、無恥感的指導教授，大學應予解聘或不續聘處分。

江啟臣 民進黨 國民黨

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