新聞評論／全黨服從蔡主席 全代會變家家酒

民進黨 喬定雙北提名後，全國黨代表大會順利登場。這屆全代會以「團結台灣，顧好未來」為名，說不出什麼新願景，只是行禮如儀地為候選人造勢，目的只為年底選戰凝聚意志。提名過程中雖不時浮現派系角力，但在主席蔡英文的獨斷意志下，派系練兵有如家家酒，影響不了任何黨的走向，也改變不了綠營保權力、顧職位的短線操作。

以往民進黨的全代會，多少會有黨內路線分歧的爭議，以及派系奪權的你爭我奪。但在蔡英文領導下，這類異見愈來愈少，派系人馬也因投靠「英系」眾，加上實質主導的新系堅不可摧，多數職位均經由協商喬定。無論是中執會或中常會，在民進黨的權力運作中，均只剩聊備一格的「諮議」功能，大半決策都是英明主席一人說了算。如此一來，民進黨全代會即淪為選舉的造勢場，徒有標語和燈光秀，看不到黨內民主，更看不到治國願景，只剩空洞的「團結」口號，襯托全黨服從一人意志的倒退景象。

民進黨的虛矯，由此可見。宣稱要「團結台灣」，卻從無意願或作為與黨內外不同意見者溝通，從未向社會公正人士請益，更拒絕將將政治資源與非黨籍人士分享。不僅如此，從行政決策到立法執法，蔡政府將許多力氣用來打擊異己，甚至把民眾劃分為「死忠的」與「不同路人」，透過側翼與親信媒體不斷地分化打擊。在這種情況下，台灣實質上已經被民進黨裂解成為「綠」和「非綠」兩塊，在它貧乏的包容力底下，更多的是被它不屑、排斥及討伐的同胞，台灣哪裡可能有團結？

這次縣市長人選提名，除屏東舉辦初選外，有14縣市都由蔡英文欽點黃袍加身，「滿朝都是英文系」，爭也沒用。即便林佳龍希望爭取出征北市，24次明示拒選新北，最後仍被迫俯首聽命。林佳龍只要忍下一時全國恥笑，或許能換得未來內閣高官前程，選輸也值得。擺平了林佳龍，陳時中 自然就能拋下疫情，順利登場。包括早說過不選桃園的「小英男孩」林智堅，就算論文抄襲風波纏身，只要獲蔡主席青睞，便急急上陣。表面上看，他們都是「為黨承擔」，說穿了，其實是在「為小英承擔」，哪有一點一絲「為台灣」？

好笑的是，陳時中在全代會開幕片中擔綱，說出「心中有市民，就是好的父母官」的主台詞。別說「父母官」三字太封建，陳時中做了兩年半的防疫 大臣，何曾以台北市民為念，乃至以全台人民為念？他咬死不承認桃機是破口，咬定「萬華是破口」，這算什麼父母官？陳時中親自主持了500多場防疫記者會，也隻手管控記者會內容，有記者膽敢挑戰指揮中心決策，必遭中央指揮網軍圍剿。「順時中」的專擅霸氣，幾乎就是「男版小英」之翻版。當初他為了護高端而力擋國外疫苗，使全台深陷染疫危機，所幸鴻海等民間團體自告奮勇捐購疫苗，否則危機不知將有多深。這種只顧個人權力、無視民眾健康的官員，還有臉自誇防疫成績；如此形象，騙得過台北市民嗎？

從陳時中去年在防疫時發明的「校正回歸」術，不難想像，民進黨對於是非對錯、乃至事實真相之操弄，到了多麼得心應手的地步。任何不利的訊息，只要經過全黨上下及側翼媒體的集體巧言轉化，立刻可以轉黑為白，化假為真。這就是民進黨的選戰本事，再加上蔡政府的話術治國，如今已無堅不摧。但當民進黨是一片形勢大好，而台灣的未來在哪裡，這才是人們該問的問題。