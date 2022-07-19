黑白集／助選3將有爭議 陳時中棄守中間選民？

民進黨18日舉行全代會，台北市長參選人陳時中（中）出席向黨代表們揮手致意。（記者許正宏／攝影）

代表民進黨 參選台北市長的陳時中 ，陸續組建了競選團隊。除民進黨在地立委，還包括發言人林楚茵、副主委林昶佐、負責政策的管碧玲和范雲，以及據稱是「網路操盤手」的陳嘉行。這些人，多半是造成族群對立和操作意識形態的能手；由此，陳時中的選戰策略也隱然浮現。

首都選戰，目前是蔣萬安、陳時中和黃珊珊「三足鼎立」之局。陳時中的策略，顯是針對上屆綠營選票被柯文哲橫掃、導致姚文智慘敗的教訓而來，專注鞏固綠營基本盤，讓蔣萬安、黃珊珊相互廝殺，以便自己分食「非綠營選票」而得利。

所謂「綠營基本盤」，千篇一律不外「抗中保台」。可預見，陳時中為貫徹「鞏固基本盤」目標，極可能主打蔣萬安「蔣家後人」，攻黃珊珊、柯文哲「親中」。根據這項既定套路，這些輔選大將就可派上用場。

但去今年兩波疫情 ，台北市都是重災區。林昶佐曾因漠視萬華疫情遭在地民眾反嗆，范雲是「3+11」政策的疫情破口元凶，陳嘉行則曾提出「積極染疫」謬論引發抨擊。這些作為，中間選民點滴在心頭，不可能無感。陳時中的團隊布局，形同是放棄中間選民。

棄守中間選民，是民進黨料定：只要「鞏固基本盤」就贏了。但若連中間選民都「可割可棄」，選這種人當市長，豈非請鬼拿藥單？