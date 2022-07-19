我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺 當場死亡

黑白集／助選3將有爭議 陳時中棄守中間選民？

黑白集
民進黨18日舉行全代會，台北市長參選人陳時中（中）出席向黨代表們揮手致意。（記者許正宏／攝影）
民進黨18日舉行全代會，台北市長參選人陳時中（中）出席向黨代表們揮手致意。（記者許正宏／攝影）

代表民進黨參選台北市長的陳時中，陸續組建了競選團隊。除民進黨在地立委，還包括發言人林楚茵、副主委林昶佐、負責政策的管碧玲和范雲，以及據稱是「網路操盤手」的陳嘉行。這些人，多半是造成族群對立和操作意識形態的能手；由此，陳時中的選戰策略也隱然浮現。

首都選戰，目前是蔣萬安、陳時中和黃珊珊「三足鼎立」之局。陳時中的策略，顯是針對上屆綠營選票被柯文哲橫掃、導致姚文智慘敗的教訓而來，專注鞏固綠營基本盤，讓蔣萬安、黃珊珊相互廝殺，以便自己分食「非綠營選票」而得利。

所謂「綠營基本盤」，千篇一律不外「抗中保台」。可預見，陳時中為貫徹「鞏固基本盤」目標，極可能主打蔣萬安「蔣家後人」，攻黃珊珊、柯文哲「親中」。根據這項既定套路，這些輔選大將就可派上用場。

但去今年兩波疫情，台北市都是重災區。林昶佐曾因漠視萬華疫情遭在地民眾反嗆，范雲是「3+11」政策的疫情破口元凶，陳嘉行則曾提出「積極染疫」謬論引發抨擊。這些作為，中間選民點滴在心頭，不可能無感。陳時中的團隊布局，形同是放棄中間選民。

棄守中間選民，是民進黨料定：只要「鞏固基本盤」就贏了。但若連中間選民都「可割可棄」，選這種人當市長，豈非請鬼拿藥單？

陳時中 疫情 民進黨

上一則

台新增本土2.6萬確診 境外移入升 政策鬆綁3條件可脫罩

下一則

台買F16V沒飛彈 66架新機戰力難發揮

延伸閱讀

台北市長民調：陳時中24.2% 蔣萬安23.9% 黃珊珊22.2%

台北市長民調：陳時中24.2% 蔣萬安23.9% 黃珊珊22.2%
陳時中自曝曾辦綠卡 藍譏挾美自重、打預防針

陳時中自曝曾辦綠卡 藍譏挾美自重、打預防針
雙城論壇 陳時中：有價值就應辦 不會喊兩岸一家親

雙城論壇 陳時中：有價值就應辦 不會喊兩岸一家親
中間選民決定未來 柯文哲：深藍深綠人數少 聲量大

中間選民決定未來 柯文哲：深藍深綠人數少 聲量大

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

2022-07-16 09:34

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了