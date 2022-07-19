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交接當造勢？陳時中致詞首句「請賜票」 離開前還拭淚

記者邱宜君、鄭媁／台北19日電
衛福部長陳時中（左）請辭參選台北市長，18日部長交接典禮上，第一句話竟是「請大家惠賜一票」，部分同仁熱情歡送，高喊「加油」，整場濃濃政治味。（記者蘇健忠／攝影）
衛福部長陳時中（左）請辭參選台北市長，18日部長交接典禮上，第一句話竟是「請大家惠賜一票」，部分同仁熱情歡送，高喊「加油」，整場濃濃政治味。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中，昨天卸下衛福部長及中央流行疫情指揮中心指揮官職務。他在部長交接典禮致詞時第一句話就是「請大家惠賜一票」，在指揮官交接典禮上，不但有女主持人吹捧他的豐功偉業，他還說「大家都知道我另有任務」，離開記者室時更突拿出手帕擦拭眼角。兩場重要職務交接典禮，儼然成為陳時中競選造勢舞台。

國民黨台北市議員徐巧芯說，可以理解陳時中「偷渡政務官資源幫自己造勢」的心情，但敢這樣「大喇喇的硬幹」還是第一人；最近每天上演「交接大戲」，現在甚至違反行政中立，直接利用政府機關拉票，讓人不禁覺得「台北市長選舉到底是跟民進黨選？還是跟這個政府在選？民主社會不應該發生這樣的事。」

國民黨立委洪孟楷認為陳時中的行為是「打擦邊球」，更坐實「防疫都是為了政治選舉鋪路」。立委葉毓蘭說，陳時中卸任部長及指揮官後不是心繫疫情與民生問題，而是兩度對外喊話「記得投我一票」，無視疫情與民生的動作，不禁讓人質疑，對蔡政府而言，究竟是防疫重要，還是選舉重要？

陳時中昨在部長交接前受訪表示，前天請主秘幫忙準備手帕，「因為我想我忍不住（眼淚）。」正式致詞時第一句話先請大家惠賜一票，接著強調「自己轉換跑道也轉換心情，有新的任務，要努力使命必達。」他說，憶起五年多前宣誓就任的心情，是「寧願戰死沙場也不能抑鬱以終」，因為政務官就是要做對的事，不能閃躲。

中央流行疫情指揮中心18日首度由女主持人擔任記者會主持。（摘自中央流行疫情指揮中...
中央流行疫情指揮中心18日首度由女主持人擔任記者會主持。（摘自中央流行疫情指揮中心直播）

另據台北中國時報報導，陳時中昨下午至疫情指揮中心與新任指揮官王必勝進行交接，指揮中心破天荒請來電視台女主播擔任主持人，以12分鐘朗誦陳時中兩年多的防疫政績，遭許多網友留言「噁心」，還有人痛批陳時中根本是把記者會當成競選政績發表會、「公器私用」、「浪費公帑」，還有民眾不滿，「死8000人了，有什麼資格說辛苦，到底誰可憐？」

中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中（左）今與王必勝交接。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中（左）今與王必勝交接。記者楊雅棠／攝影

陳時中 疫情 防疫

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