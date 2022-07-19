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3+11、高端效力…防疫謎團未解 藍批陳時中一走了之

台灣新聞組／台北19日電
民進黨台北市長參選人陳時中。（本報資料照片）
民進黨台北市長參選人陳時中。（本報資料照片）

民進黨台北市長參選人陳時中卸下衛福部長及防疫指揮官職務，國民黨立委洪孟楷認為，陳時中留下三個未解密謎團，包括3+11真相、高端疫苗效力、黑心快篩EUA濫發誰負責？他說，「類負責」不該是政務官的表現，參選市長更該直球對決。

洪孟楷說，一年多過去了，3+11會議紀錄黑箱就是黑箱，陳時中還是沒有向民眾交代清楚真相為何；去年在沒做三期實驗情況下，直接花公帑下訂500萬劑高端疫苗，最終打不到一半，一年多過去，病毒已變種再變種，「高端疫苗效力為何？」掛保證的陳時中總該為自己做的決策負起責任。「黑心快篩EUA濫發誰負責？」有任何官員因此下台負責嗎？陳時中能不聞不問，一走了之？

台北市前市長郝龍斌則批陳時中「落跑速度比病毒快」，他說，疫情以來缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺藥物，難道台北市需要「四缺市長」嗎？郝龍斌諷刺陳時中「責任來了我就扛」，但只扛「民進黨徵召的責任」。

去年7月19日，陳時中宣布高端疫苗取得專案製造許可，要求高端疫苗一年內提交「國內外保護效益分析報告」；昨天陳時中被問到此事時只簡短說「高端臨床試驗結果還沒出來，但應該也快了。」

民進黨立委、陳時中競選團隊發言人林楚茵說，國民黨至少在國會殿堂說六次要陳時中下台，「他留，你要他下台；現在防疫上軌道可以安心交棒，又說他落跑，根本邏輯錯亂。」她表示，現在疫苗、抗病毒藥物都沒缺，國民黨認為要到哪一階段才算任務完成？要沒有任何一個人確診嗎？

高端疫苗 陳時中 國民黨

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