陳時中稱太太不干政 陳佩琪嗆：哪個夫人干政？

台北市長柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（記者葉信菉／攝影）

民進黨台北市長參選人陳時中 卸任部長及指揮官後，立刻接受媒體人周玉蔻廣播專訪。周玉蔻問他，選後太太是否會干政或臉書 罵人？他笑說，不要隨便講別人夫人，強調太太會私下站在市民立場跟他講些話，但沒臉書罵人的習慣。台北市長柯文哲夫人陳佩琪氣得在臉書貼文要求說明哪個夫人干政？干什麼政務？別跟主持人一搭一唱，用含沙射影方式汙衊人。

「請您在回應太太不會前，請先舉個實例說明我罵什麼人？ 要當首都市長候選人，請答述前後要有邏輯。」已四個月未在臉書評論時事的陳佩琪，昨晚馬上臉書貼文質問陳時中。

陳佩琪說，2015年她參與輪狀病毒的co-pay提案，方案被衛生局接受，開啟北市幼兒施打疫苗 能獲部分補助的里程碑，引來各方干政罵名，學到教訓後，她也不再參與此類會議。輪狀co-pay方案若是夫人干政的表現，請直接明說並列入政見，「說您當選後立刻取消」。

另外，陳時中提到大巨蛋有弊端就一定要查，停電問題應由中央、地方與台電三方坐下來談，敬老金部分則認為老人小孩的錢不要有太多計較。台北市副市長黃珊珊說，聽完陳對市政的評論有「鴨子聽雷」感覺，大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律。

另外，陳時中競選總部也已敲定，就在蔡英文總統2020競選總部北平東路舊址。