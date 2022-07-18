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台北市長民調3強鼎立 江啟臣：不能再迷思藍大於綠

記者鄭媁╱台北18日電
江啟臣(小屏幕)18日表示，台北市選民結構已改變，不能再迷思台北市還是藍大於綠。(取材自hitFM嗆新聞直播畫面)
江啟臣(小屏幕)18日表示，台北市選民結構已改變，不能再迷思台北市還是藍大於綠。(取材自hitFM嗆新聞直播畫面)

年底九合一選戰開打，根據台北中國時報民調，台北市呈三強鼎立，棄保效應將對選舉結果產生關鍵影響。國民黨立委江啟臣今天表示，台北市經過柯文哲近八年執政，以及兩次總統大選洗牌，選民結構是有些改變的，不能再迷思台北市還是藍大於綠。

根據中時民調，在台北市長選舉主要參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%，三人支持度的差距都在民調誤差範圍之內，三強鼎立，顯示選情緊繃。

江啟臣今早接受「嗆新聞」廣播專訪表示，棄保需要有一定條件才可能發生，例如三腳督不是呈現正三角、而是第三方較弱勢，例如民調低於20%、15%，或許棄保操作比較容易。如果三邊勢力均等，誤差範圍沒有很大，大家會拚命把盤再變大，棄保比較不易發生，除非有某一候選人主張相對極端。

江啟臣提到，一般而言愈傳統的選民，比較容易有棄保概念，年輕選民的投票行為，不是為了某一政黨的贏或輸，尤其愈在地的選舉，年輕選民是因為喜歡這個候選人或想支持他，不是以政黨輸贏做考量，如何棄保？因此他認為，愈年輕選民棄保要操作愈不容易，能掌握愈多年輕支持者，票比較不會跑。

主持人黃揚明說，從民調分析來看，即使操作棄保，民進黨看來底盤比較穩。江啟臣表示，這要看有無棄保的條件，以及表態度，但目前還看不出來，很難評估。他重申，要發生棄保，需要有一定落差，以及看對候選人支持來自什麼，是要政黨贏還是個人支持。

至於台中選情，2010年升格後的大台中，沒有一位市長成功連任，市長盧秀燕能否破除魔咒？本報日前出爐的民調中，盧秀燕以51%大幅領先民進黨籍參選人蔡其昌22%。

江啟臣說，沒有什麼魔咒，台中本身就是類似美國的搖擺州，選民投票行為相對務實、理性，對候選人的判斷有獨立標準，這對任何連任者或挑戰者都是壓力，完全要看表現。從現任者就是看政績和施政作為、個人操守、團隊等，都是檢視目標。

江啟臣說，從各家民調趨勢來看，盧都有三成以上領先，顯示不少綠營支持者基於市政做得不錯、施政穩健願意支持盧秀燕，這也是她在策略定調上非常正確，過去沒開工的一定開工，沒完工的一定完工，再來是防疫上，過去兩年地方執政縣市都在忙防疫，防疫作為也會影響到選民對市長施政的判斷，盧在這一塊是前段班的，獲得肯定。

民調 江啟臣 防疫

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