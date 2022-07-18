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扁質疑曹文生未交待「柔性政變」 蘇志誠投書辯護

記者洪哲政／台北18日電
曾任前總統李登輝侍衛長、前國防部總政戰部主任二級上將曹文生，11日下午4時16分辭世，享年80歲。(本報資料照片)
曾任前總統李登輝侍衛長、前國防部總政戰部主任二級上將曹文生，11日下午4時16分辭世，享年80歲。(本報資料照片)

前總統府侍衛長曹文生日前因病辭世，享年80歲。事後前總統陳水扁臉書社群釋出曹文生當年涉及「七日柔性政變」的質疑。引出前總統府祕書室主任蘇志誠投書媒體，為曹文生辯駁。

前總統陳水扁在臉書引用「扁擔物語」内容，以「曹文生上將與七日柔性政變」為題貼文表示，有一段曹文生上將與2004年阿扁總統當選連任發生所謂七日柔性政變的祕辛。

扁貼圖内容指稱，根據時任參謀總長李傑報告：3月22日曹文生先生先來電，希能於次日來部會見；3月24日上午10時45分，曹文生依約來部會談，內容涉及對此次大選仍有諸多不公之爭，已經和諸位軍系大老研商，建議總長亦能藉病住院，對當局形成壓力。經考量當時社會已十分動盪，國軍須嚴守軍隊國家化，不宜涉入政治紛爭，應恪遵行政中立的基本原則，故指示辦公室參謀主任於當日下午聯聚曹先生「上午所談之事，難照辦」。

陳水扁質疑，如今曹文生過世，沒說的是當年為什麼要做這種事？曾藉病住院請辭的湯耀明部長推薦他接國防部長呢？

但蘇志誠昨日投書「自由時報」，宣稱他知曉實情，有義務還原當年史實，還曹上將一個公道，也還歷史一個真相。

蘇志誠表示，當時他已離開李前總統辦公室。有一天曹上將來找他，說李前總統聽聞政界盛傳軍中有變，極為擔心，請他去了解是否屬實。他說他已答應李前總統去了解狀況。23天後，曹上將打電話給他，說：「主任，請你向（李前）總統報告，我已經多方瞭解，軍中情況穩定，請總統放心。」而因為他已不負責李前總統辦公室的業務，因此請負責的同仁代為轉報，並確定李前總統收到曹文生的報告。蘇志誠表示，其後有媒體報導，曹上將內定出任國防部長。曹上將在第一時間打電話給他，說他絕對不會接任部長，因為他既已擔任政戰部主任，就不能出任部長。更何況，他早已決定完全退休。

蘇志誠表示，然而曹上將接任國防部長的新聞傳得沸沸揚揚，各種不利於他的謠言也四處流傳，連當時的層峰都信以為真。他當時曾對曹上將說，要不要安排記者專訪，澄清事實。曹上將以一貫的淡靜態度回答他：「你當年不也從來不澄清有關於你自己的謠言？更何況我是軍人，軍中人事常藉謠言來互相傾軋，這你也是清楚的，不必替我擔心。」後來有人接任部長，這些謠言也就不攻自破了。

蘇志誠表示，如今曹文生才剛病逝，就有人重提舊聞，炒作這莫須有的惡意謠言，讓一生忠貞愛國的曹文生再度蒙受不白之冤，也讓了解且敬愛曹上將的故舊部屬氣憤難平。

蘇志誠投書同時披露，他印象極深的是，某日李前總統不經意地問曹上將，丁渝洲中將這個人怎麼樣，曹文生回答說：「丁渝洲是我們這一期同學中最優秀的，不管在戰略素養或戰術規畫方面都是最頂尖的，我遠遠不如他。只是他因為個性直率，敢於坦言，所以發展不順，偏離陸軍主流升遷管道。」李前總統聽了未置可否，但過幾天，丁渝洲將軍即升任國安局局長，並晉升上將。曹上將當天客觀坦承，毫不摻雜個人情感的回答，他迄今難忘。

國防部 陳水扁 臉書

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