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台北市長民調：陳時中24.2% 蔣萬安23.9% 黃珊珊22.2%

台灣新聞組╱台北18日電
民進黨台北市長參選人陳時中(中)。(記者陳正興／攝影)
民進黨台北市長參選人陳時中(中)。(記者陳正興／攝影)

台北市長選舉是年底九合一大選的一級戰區，由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中以及無黨籍的黃珊珊對決，根據台北中國時報最新民調，三人支持度分別為陳時中24.2％、蔣萬安23.9％、黃珊珊22.2％，呈現三強鼎立，到時恐怕會以棄保效應來決勝負；若棄陳，選情呈現五五波；若棄蔣，黃會贏陳4.9個百分點；若棄黃，蔣勝選機率大增。

調查結果發現，陳時中陣營有56.1%屬於鐵票，17.9%表示會轉投黃珊珊、10.2%改支持蔣萬安、15.8%轉為不投票或不表態；若蔣萬安聲勢落後，有五成仍堅定擁蔣，34.1%會轉支持黃珊珊，4.7%倒戈到陳時中、11.2%轉為不投票或不表態。

至於黃珊珊的支持者則較為鬆動，若黃在大選前支持度落後，僅35.4%仍會挺黃，有38.1%將轉向支持蔣萬安，12.6%改擁護陳時中、14%轉為不投票或不表態。

如果最後階段是陳時中第三，則支持度會滑落到13.6%，黃珊珊支持度為26.5%，蔣萬安26.4%，蔣黃兩人誰能勝出仍在未定之天。

國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者黃義書／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者黃義書／攝影)

若是蔣萬安支持度在最後階段滑落到第三，淪為棄保對象，流失的選票主要轉向黃珊珊；若是黃珊珊在選戰最後吊車尾，蔣萬安將是最大受益者，可接收大量來自黃陣營的票源，勝選機率大增。

調查指出，就年齡層分析，蔣萬安與陳時中的支持者，以60至69歲為最多，蔣萬安是29.5%，陳時中為28.4%，黃珊珊的主力在30至39歲為46.1%。就學歷而言，蔣萬安主要支持者為專科，有33.8%，陳時中則為高中高職，有30.2%。黃珊珊支持者以研究所以上居多，為43.4%。

以台北市行政區分析，蔣萬安在松山信義、中正萬華、大安文山等三地區的支持度最高，陳時中則在士林北投、內湖南港，以及中山大同最具優勢，黃珊珊在各區支持度較為平均。

台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)
台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)

陳時中 投票 民調

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