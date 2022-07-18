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陳時中自曝曾辦綠卡 藍譏挾美自重、打預防針

台灣新聞組╱台北18日電
民進黨17日召開全代會，台北市長參選人陳時中受訪時表示，當年放棄美國綠卡。(記者陳正興／攝影)
民進黨17日召開全代會，台北市長參選人陳時中受訪時表示，當年放棄美國綠卡。(記者陳正興／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中在新書中爆料，就讀台北醫學大學牙醫系時曾經申請綠卡，也辦了下來，昨天參加民進黨全代會受訪時，被問到是否放棄綠卡，他說，為了根留台灣，「我們就放棄，沒有繼續再辦理。」國民黨立院黨團總召曾銘宗質疑陳是在「打預防針」，怕被人爆料想離開台灣，陳時中當時放棄綠卡的理由應進一步被檢視。

本報系聯合報報導，陳時中說，台灣退出聯合國時曾有出國潮，當時很多親戚在美國，他也申請，但學校畢業後，他決定根在台灣，所以「放棄、沒有繼續再辦了」。

國民黨立委賴士葆說，過去不少不分區立委也曾放棄美國公民回台教書或擔任公職，現在台灣整體氣氛親美，陳時中的說法是挾美國以自重，凸顯自己的機會成本很高，好像想告訴選民「原本我可以當美國人，但我選擇當台灣人」一樣，拿綠卡來嚇人。

台北中國時報報導，由於過去國民黨台北市長參選人蔣萬安曾經因為綠卡問題，被民進黨立委邱議瑩嘲諷說：「怎麼國民黨有美國籍、綠卡的這麼普遍」，後來蔣也在臉書公布他和太太放棄綠卡的文件，如今陳時中出書自爆綠卡話題，就被外界解讀是在參選前先消毒。

曾銘宗質疑，陳時中是在打預防針，因為過去申請綠卡是事實，避免選舉時被人爆料，怕被外界質疑曾經想離開台灣，所以自己就先出招，但陳時中後來放棄綠卡的理由，陳沒說清楚，相信外界將會進一步檢視。

而對於陳時中競選團隊快速成立，本報系聯合報報導，蔣萬安說，民進黨在防疫物資準備，如果能像選舉布局一樣這麼快，台灣疫情早就控制、邊境早就開放，民進黨根本沒在意民眾感受。

台北市北投區、饒河夜市一帶前天接連停電，蔣萬安也說，松湖、玉成變電所案延宕多年應盡速解決。台北市長柯文哲更狠酸，「五年前喊五缺，五年後還是五缺。」

柯文哲說，他記得賴清德當行政院長時說要解決五缺，但五年後的今天還是五缺，問題沒有解決。講一堆沒有用，老百姓不管是電網分布問題還是電力不夠，反正沒有電可以用就是問題。

綠卡 陳時中 民進黨

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