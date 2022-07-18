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張善政再批論文門：林智堅要講清楚

台灣新聞組／桃園18日電
國民黨桃園市長參選人張善政（手持麥克風者）17日連跑三宮廟，諷刺參拜公廟若沒秉持誠信的心，根本不配當政治人物。（記者朱冠諭／攝影）
國民黨桃園市長參選人張善政（手持麥克風者）17日連跑三宮廟，諷刺參拜公廟若沒秉持誠信的心，根本不配當政治人物。（記者朱冠諭／攝影）

國民黨桃園市長參選人張善政昨天連跑三宮廟，火力全開提到參拜宮廟若沒有秉持誠信的心，根本不配當政治人物；對於民進黨參選人林智堅的碩士論文爭議，張善政認為，有些疑點還需要講得更清楚。林智堅回應，選民的眼睛是雪亮的，選舉是拿政績與政見，不是噴口水，也不是抹黑比賽。

張善政昨天在黨籍市議員徐其萬陪同下，連跑三宮廟上香祈福參拜。他說，民進黨很多人在神明面前講一套話，說這輩子不會再重新出來選，但後來還是參選，他認為在神明面前，政治人物還是要保有誠信。

張善政也質疑，林智堅對論文提出疑點就叫做抹黑造謠，這個有點無限上綱。他說，林智堅不用這麼敏感，把事情講清楚就好，這個是最重要的，不想選舉變成說是打林的論文，政見講出來都沒人注意。

桃園市長鄭文燦昨天與林智堅合體跑行程，林智堅說，論文事件在第一時間做了澄清，部分已經進司法程序，二個學校也發出聲明；學校學術倫理委員會二個月後會有結論，希望大家給學校獨立公正空間，不要再透過外務壓力讓學校、老師不勝其擾。

林智堅表示，他是扎扎實實有政績的市長，八年來，新竹的改變與建設這是不容抹殺；鄭文燦向鄉親喊話，疼惜文燦也要疼惜少年郎林智堅。

國民黨立法院黨團昨天繼續緊咬林智堅論文案。國民黨立委費鴻泰說，除了林智堅、余正煌論文內容相似度極高，其基本架構都是來自指導教授陳明通和研究助理楊喜慧2014年的研究報告。

費鴻泰表示，陳明通指導過的173位學生，包括民進黨高官、民意代表等，幾乎是「高官保證入學、提供論文題目、口試護航放水、省時快速畢業、出事擋過代拗」，請陳明通跟國人說清楚，到底是誰抄襲誰、還是陳明通拿自己的研究報告給林智堅「參考」，演變成整本剽竊？

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