我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

決戰六都 民進黨坐2搶4 國民黨喊拚過半 民眾黨看好北桃竹

台灣新聞組／台北18日電
民進黨17日召開全國黨代表大會，黨主席蔡英文（中）帶領被提名的縣市長參選人高呼「凍蒜」，並舉起大拇指比讚。(記者許正宏／攝影)
民進黨17日召開全國黨代表大會，黨主席蔡英文（中）帶領被提名的縣市長參選人高呼「凍蒜」，並舉起大拇指比讚。(記者許正宏／攝影)

民進黨全代會昨天登場，18位已提名的縣市首長參選人上台營造勝選團結氣勢。民進黨人士表示，目前六都呈現「坐二望三搶四」局面，非六都的16個縣市中，也以拿下至少一半為目標。

國民黨將在8月28日於桃園巨蛋舉行全代會，為年底選戰造勢。據了解，全代會主軸除了要「給人民過好生活」外，更將以國民黨主席朱立倫去年參選黨主席的承諾為目標，「六都過半，共16六席縣市長」。

民眾黨評估，黨內看好度依序是台北市長參選人黃珊珊、新竹市長參選人高虹安和桃園市長參選人賴香伶，北台灣的選情將會連動，三名參選人各擅勝場，加上民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，恐會擴及全台，在藍綠都有弱點下，民眾黨選將出線機率愈來愈高。

民進黨人士表示，評估年底席次，應將六都與非六都分開來看。六都部分，台北市與桃園市為重中之重，目標是兩都全拿，加上選情穩定的高雄市、台南市，整體評估會以贏下四都為均標；台中市與新北市則是相對劣勢選區，但也不無翻盤機會，整體為「坐二望三搶四」局面。

民進黨人士說，非六都的16個縣市中，目前有基隆市、屏東縣、嘉義縣與新竹市四個執政縣市，除了穩定守成外，評估年底較有機會攻下的縣市為宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市與澎湖縣，其餘則為相對劣勢選區；整體而言，應以拿下至少一半的非六都縣市為目標。

雖然朱立倫去年喊出「六都過半，目標16席」，不過，國民黨秘書長黃健庭表示，選情評估滾動式進行中，目前尚未自估整體席次，但會全力以赴，有信心讓國民黨席次最大化。

國民黨文傳會副主委林家興表示，2022目標是六都過半，總席次16席；黨中央已與各縣市建立聯繫窗口，即時傳遞並掌握攻防資訊。

國民黨人士評估，有望拿回桃園市、台北市、基隆市，因此將以「決戰北台灣」帶動各地選情；並以讓人民過更好的生活為主軸，持續監督疫情、缺電和民進黨地方「失」政，提出讓民眾有感、民眾關心的議題，也會繼續追蹤論文案。

民眾黨選戰幹部評估，台北市是最有機會拿下的城市，黃珊珊持續以無黨籍參選絕對正確；國民黨立委蔣萬安本就討不到便宜，加上此次民進黨台北市長參選人陳時中被定調「落跑部長」，堅守崗位的黃珊珊在防疫議題上相較加分。

民眾黨人士說，高虹安是第二個看好的參選人，從民進黨新竹參選人沈慧虹主攻高虹安就可知綠營危機感；至於賴香伶雖然民調落後甚多，但在林智堅論文門延燒下，看好度持續上升。

民進黨 國民黨 陳時中

上一則

台南「綠色堡壘」難撼動？ 第三勢力或成選戰關鍵

下一則

黑白集／次長指揮部長 防疫另類降級

延伸閱讀

決戰六都 民進黨坐2搶4 國民黨拚過半

決戰六都 民進黨坐2搶4 國民黨拚過半
抄襲案 台大高門檻審論文 趙少康：保障爛貨？

抄襲案 台大高門檻審論文 趙少康：保障爛貨？
論文門 王鴻薇：林智堅是無薪研究助理 只幫忙發問卷

論文門 王鴻薇：林智堅是無薪研究助理 只幫忙發問卷
黑白集／陳時中耍威風 挨黃珊珊棒喝

黑白集／陳時中耍威風 挨黃珊珊棒喝

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選