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布局2024總統初選 賴系進中常會盯場提名

記者丘采薇
民進黨新一屆中常會將處理2024總統初選提名，副總統賴清德（中）人馬進入中常會，盯場意味相當濃厚。（記者黃仲明／攝影）
民進黨新一屆中常會將處理2024總統初選提名，副總統賴清德（中）人馬進入中常會，盯場意味相當濃厚。（記者黃仲明／攝影）

民進黨兩年一度的黨職改選落幕，各派系維持既有席次，表面上看似權力結構不變，但新潮流三席中常委中，有兩席是親近副總統賴清德的賴系，這項安排帶來兩項訊號，第一是賴系正式進入黨權力核心，第二是新潮流對賴的尊重。接下來，換屆的中常會將處理2024總統初選提名，賴系進入中常會盯場意味相當濃厚。

新潮流一直是民進黨最大派系，近年每屆改選掌握三席中常委已是常態。但賴清德2019年挑戰民進黨總統初選，卻沒有在中常會獲得新系支持，當時三席新系中常委都沒有賴的自己人，中執委也只有立委林俊憲一人，林俊憲雖在中執會一人戰全黨，但勢單力薄，初選規則因「少數服從多數」被改了三次。

這次黨職改選，賴系全力布局，但最後能夠心想事成，主要是賴系成功與綠色友誼連線、民進黨前主席卓榮泰系統合作，再加上賴取得所屬派系新潮流支持，堪稱各方配合。

此次改選，新潮流當選三席中常委包括台北市議員許淑華、台中市議員陳世凱及林俊憲，除林俊憲是色彩鮮明的賴清德嫡系子弟兵，陳世凱也長久親賴，許淑華則與賴清德及桃園市長鄭文燦都友好。

根據民進黨規畫，年底九合一選舉結束後，總統初選馬上就要展開，往年時程大概是3、4月，但上一屆選舉拖2019年6月，因此仍充滿不確定性。

民進黨30席中執委中，新潮流藉著成功配票及絕佳籤運，一舉就獲得了九席，其中一席中執委還是與賴極為友好的屏東縣長潘孟安，接下來民進黨討論總統初選，無論召開中執會及中常會，賴系都有人能發聲。

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