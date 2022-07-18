民進黨黨職改選 賴系人馬進權力核心 新系是大贏家

民進黨 昨召開全代會改選黨職，中常會各派系席次與改選前一致，新潮流系的三席中常委分別為親副總統賴清德 的立委林俊憲與相對友好的陳世凱、許淑華，加上親賴的綠色友誼連線何志偉，賴系正式進軍民進黨權力核心。中評會主委則由新系立委賴瑞隆拿下，新潮流仍穩坐黨內第一大派系，且為本次改選大贏家。

依民進黨選舉規定，由全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委投票 選出10席中常委。投票結果，30席中執委中，新系九席、蘇系二席、柯建銘系統一席（親蘇）、綠色友誼連線二席、民主活水一席，英系六席、正國會六席、湧言會二席、蘇震清系統一席（親湧言會）。

10席中常委改選結果，派系分布與上屆相同，包括：新系三席（陳世凱、林俊憲、許淑華）、英系兩席（黃承國、蔡易餘）、正國會兩席（陳茂松、林右昌），蘇系蘇巧慧、湧言會王定宇及綠色友誼連線何志偉各一席。

眾所矚目的新潮流系三席中常委如何分配，最後規畫北中南各一席。據了解，賴系曾經爭取讓立委林俊憲及屏東縣長潘孟安都進入中常會，但新潮流認為應讓較年輕的陳世凱歷練，賴清德方面同意。

派系人士表示，賴系一開始規畫就是保林俊憲，若有機會再多推一席潘孟安，但潘孟安對中常委職務興趣不高，加上人在屏東，若要每周都北上開中常會，距離太遠，因此最後潘孟安也同意把機會讓給年輕人。

開票過程中出現一個意外小插曲，疑似有中執委蓋錯票，把要給「許淑華」的票蓋給「陳淑華」，儘管最終許淑華仍以兩票順利當選中常委，與新系配票狀況相同，但仍引發討論。湧言會原本估計當選三席中執委，但最終第三席常委、立委趙天麟與新系高雄市議員高閔琳票數相同，進行抽籤，由高中籤當選中執委。

中評會改選主要是新系與英系兩大陣營爭取。新系四席全上，包括林宜瑾、陳文治、賴瑞隆與陳坤榮，加上友好的綠色友誼一席王博程與蘇系呂孫綾，已掌握過半票數；英系僅斬獲管碧玲、李偉智共兩席，湧言會一席黃文益，就算加上原先態度搖擺的正國會許文憲、林寶興兩席，票數仍不足以抗衡新系。最終在新選出的11位中評委一致通過下，賴瑞隆當選中評會主委。