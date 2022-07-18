民進黨黨職改選 賴系人馬進權力核心 新系是大贏家
民進黨昨召開全代會改選黨職，中常會各派系席次與改選前一致，新潮流系的三席中常委分別為親副總統賴清德的立委林俊憲與相對友好的陳世凱、許淑華，加上親賴的綠色友誼連線何志偉，賴系正式進軍民進黨權力核心。中評會主委則由新系立委賴瑞隆拿下，新潮流仍穩坐黨內第一大派系，且為本次改選大贏家。
依民進黨選舉規定，由全國黨代表選出30席中執委後，再由30席中執委投票選出10席中常委。投票結果，30席中執委中，新系九席、蘇系二席、柯建銘系統一席（親蘇）、綠色友誼連線二席、民主活水一席，英系六席、正國會六席、湧言會二席、蘇震清系統一席（親湧言會）。
10席中常委改選結果，派系分布與上屆相同，包括：新系三席（陳世凱、林俊憲、許淑華）、英系兩席（黃承國、蔡易餘）、正國會兩席（陳茂松、林右昌），蘇系蘇巧慧、湧言會王定宇及綠色友誼連線何志偉各一席。
眾所矚目的新潮流系三席中常委如何分配，最後規畫北中南各一席。據了解，賴系曾經爭取讓立委林俊憲及屏東縣長潘孟安都進入中常會，但新潮流認為應讓較年輕的陳世凱歷練，賴清德方面同意。
派系人士表示，賴系一開始規畫就是保林俊憲，若有機會再多推一席潘孟安，但潘孟安對中常委職務興趣不高，加上人在屏東，若要每周都北上開中常會，距離太遠，因此最後潘孟安也同意把機會讓給年輕人。
開票過程中出現一個意外小插曲，疑似有中執委蓋錯票，把要給「許淑華」的票蓋給「陳淑華」，儘管最終許淑華仍以兩票順利當選中常委，與新系配票狀況相同，但仍引發討論。湧言會原本估計當選三席中執委，但最終第三席常委、立委趙天麟與新系高雄市議員高閔琳票數相同，進行抽籤，由高中籤當選中執委。
中評會改選主要是新系與英系兩大陣營爭取。新系四席全上，包括林宜瑾、陳文治、賴瑞隆與陳坤榮，加上友好的綠色友誼一席王博程與蘇系呂孫綾，已掌握過半票數；英系僅斬獲管碧玲、李偉智共兩席，湧言會一席黃文益，就算加上原先態度搖擺的正國會許文憲、林寶興兩席，票數仍不足以抗衡新系。最終在新選出的11位中評委一致通過下，賴瑞隆當選中評會主委。
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