台南「綠色堡壘」難撼動？ 第三勢力或成選戰關鍵

民進黨 執政台南30年，國民黨 提名台南市長參選人謝龍介訴求換人做看看，強調只當一任，並猛打市長黃偉哲及團隊的操守，但本報系聯合報民調 發現，黃的支持度領先謝近三成，「綠色堡壘」仍沒撼動跡象；隨著第三勢力陸續宣布參選，謝要逆轉勝，就看能否化阻力為助力。

四年前，黃偉哲面對韓流及超強里長陳永和的狂吸12萬多票，加上第三勢力「虧雞」林義豐、許忠信、蘇煥智的蠶食票源，以得票率未超過四成小勝國民黨對手高思博5萬多票，也是台南縣市合併後民進黨在市長選戰贏得最不漂亮的一戰。

只是，黃偉哲近兩年來施政滿意度都名列前茅，已非四年前可比，也因為如此，基於現任及民進黨在台南長期執政優勢，支持度大幅領先謝龍介並不令人意外。雖然謝龍介最近頻打健保費全額補助牌，大喊「給我四年，我讓你幸福40年」口號，也針對黃偉哲及市政團隊操守猛攻，但從支持度來看，尚未起明顯效應。

目前，原台南縣的國民黨議員僅七席，民進黨16席，原台南市的民進黨議員13席、國民黨10席，可發現藍綠選民結構的分布。這次民調顯示，黃偉哲在原台南縣支持度仍大幅領先謝龍介，也正是能否逆轉勝的關鍵區域。

離年底大選剩不到四個半月，也陸續有第三勢力表態參選，黃偉哲在民調領先下，以做好市政、鞏固地盤來面對挑戰，似有難以撼動之勢。居於劣勢的謝龍介，在戰略上也尚未發揮打中要害的致命效應；「龍介仙」若想「武松打虎」，恐怕要看其他參選人如何出招，再來借力使力。