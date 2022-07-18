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林佳龍批12年能量耗盡 「該交棒了」 侯友宜駁：新北每天前進

記者張睿廷、李承穎／新北18日電
民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯友宜執政12年能量耗盡，應該要交棒了。（記者許正宏／攝影）
民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯友宜執政12年能量耗盡，應該要交棒了。（記者許正宏／攝影）

民進黨新北市長參選人林佳龍近日對於新北市長侯友宜頻頻展開攻勢，昨天他再出招表示，相信他當選新北市長，第一件事就是公布這次「恩恩事件」新北所有資料、錄音檔案，「誠實是上策，面對重大事件，大家都在看政治人物是否願意誠實面對。」他也批評新北市「升格未升級」，新北已經給了他12年，侯友宜應該要交棒。

新北市新聞局長張愛晶表示，市府已將「恩恩案」所有資料交給公正的司法單位，釐清真相。對於林佳龍批評新北市被其他五都拋在腦後，侯友宜說，他在新北大小建設無役不與，新北近年建立「三軸心」，也重畫五十年沒人解決的塭仔圳，五股垃圾山改造成夏綠地，新北翻轉成為國際大都市是現在進行式。

林佳龍昨天出席民進黨全代會時表示，面對這麼多（恩恩案）證物，有疏失就承認檢討改進，這也是為何恩恩父親鍥而不捨，查到很多新北沒有主動提供、甚至現在還沒有提供的資料，「我第一件想做的就是公布這次恩恩事件，新北所有資料，包括錄音檔案」。

林佳龍並說，侯友宜很認真，但已經給他12年，能量已經耗盡，新北進步不能說沒有，但相對於六都競賽，別人跑得比較快，新北被遠遠甩在後面。

侯友宜表示，他在新北大小建設無役不與，新2030願景包括新北三大核心、三環六線、蘆南蘆北開發案等，都是現在進行式，市民非常清楚新北的蛻變，大家都看在眼裡。至於在新北市府做了12年，能量能否再延續？侯友宜說，他每天努力一步一步前進，腳步永遠不停歇。

侯友宜 民進黨

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