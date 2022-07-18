林佳龍批12年能量耗盡 「該交棒了」 侯友宜駁：新北每天前進

民進黨新北市長參選人林佳龍表示，侯友宜執政12年能量耗盡，應該要交棒了。（記者許正宏／攝影）

民進黨 新北市長參選人林佳龍近日對於新北市長侯友宜 頻頻展開攻勢，昨天他再出招表示，相信他當選新北市長，第一件事就是公布這次「恩恩事件」新北所有資料、錄音檔案，「誠實是上策，面對重大事件，大家都在看政治人物是否願意誠實面對。」他也批評新北市「升格未升級」，新北已經給了他12年，侯友宜應該要交棒。

新北市新聞局長張愛晶表示，市府已將「恩恩案」所有資料交給公正的司法單位，釐清真相。對於林佳龍批評新北市被其他五都拋在腦後，侯友宜說，他在新北大小建設無役不與，新北近年建立「三軸心」，也重畫五十年沒人解決的塭仔圳，五股垃圾山改造成夏綠地，新北翻轉成為國際大都市是現在進行式。

林佳龍昨天出席民進黨全代會時表示，面對這麼多（恩恩案）證物，有疏失就承認檢討改進，這也是為何恩恩父親鍥而不捨，查到很多新北沒有主動提供、甚至現在還沒有提供的資料，「我第一件想做的就是公布這次恩恩事件，新北所有資料，包括錄音檔案」。

林佳龍並說，侯友宜很認真，但已經給他12年，能量已經耗盡，新北進步不能說沒有，但相對於六都競賽，別人跑得比較快，新北被遠遠甩在後面。

侯友宜表示，他在新北大小建設無役不與，新2030願景包括新北三大核心、三環六線、蘆南蘆北開發案等，都是現在進行式，市民非常清楚新北的蛻變，大家都看在眼裡。至於在新北市府做了12年，能量能否再延續？侯友宜說，他每天努力一步一步前進，腳步永遠不停歇。