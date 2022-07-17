新聞評論／扁珍免訴 民進黨寫立法之恥與司法之辱

前總統陳水扁（右）、吳淑珍（左）涉國務機要費案，案件纏訟16年，以免訴終結。民進黨用民主暴力，寫下了立法之恥與司法之辱。(本報資料照片)

前總統陳水扁 涉國務機要費案更二審宣判，一如預期，扁珍一干人等免訴。這是民進黨 5月底強修《會計法》為扁家解套的結果。國務機要費案曾揭開了一連串扁家弊案，並引發百萬紅衫軍圍城倒扁運動，如今蔡政府卻以免訴終結。歷史會記住：在新冠疫情大爆發之際，全民全心抗疫，民進黨一心救貪腐。民進黨用民主暴力，寫下了立法之恥與司法之辱。

國務機要費案纏訟16年，近6年並因陳水扁裝病停審。但阿扁不能出庭，卻生龍活虎全台趴趴走，還主持廣播節目，指點江山。4月陳水扁專程北上舉行記者會，為自己喊冤，向國際叫屈，也向民進黨喊價，向蔡政府叫陣。果然，蔡政府和民進黨屈從其要脅，火速為他修法解套。這是立法院之恥，也是民進黨在中華民國立法史上留下的醜陋印記。

民進黨為扁修法，高院撤銷停審，讓國務機要費案得以免訴解套。但扁家貪腐行徑罄竹難書，蔡政府有心幫扁家脫罪，卻是隻手難掩諸多不法；民進黨摀住國務機要費案，畢竟遮不住扁家洗錢的龐大路徑圖。因此，扁珍等人在該案所涉侵占公有財物、利用職務詐財和偽造文書等罪，雖在民進黨修法掩護下一筆勾消；但扁妻吳淑珍和扁子陳致中、扁媳黃睿靚，所涉洗錢醜行，仍然分別判刑。

荒謬的是，從此扁家的「海角7億」，不論是海內外司法認證的洗錢藏金，或是陳水扁咬定的「建國基金」，如今便少了國務機要費這塊拼圖。扁妻、扁子、扁媳涉洗錢被判刑，也要先切掉國務機要費這一塊。因此，人們可以看到陳致中夫婦奉吳淑珍之命，捧著鉅款在天涯海角東塞西藏，但其中或有一部分除罪化後卻完全無法追究。

免訴不是無罪，只是沒有刑罰；免訴也不能改變扁家貪腐的事實，以及民進黨傾全黨之力救貪腐的醜行。不過，蔡英文 畢竟為年底選舉解除了一大心腹之患。六年來陳水扁特赦問題纏繞蔡政府，始終無法解決，能在國務機要費案上為扁解套，至少向深綠獨派有所交代。但蔡英文犧牲了立法與司法尊嚴，踐踏了民主和清廉價值，陳水扁仍然不會以此為滿足；國務機要費並不是全部，他還會繼續挑戰中監、踐踏司法、挾脅蔡政府。

其實，蔡英文不只是為扁家解套，也為現在和未來的總統們解套。當年特偵組是偵辦國務機要費案的主力，蔡政府上台後就廢了特偵組；《會計法》對總統使用國務機要費的規範，讓陳水扁纏鬥16年無法脫身，民進黨乾脆為國務機要費案除罪，也讓現在和未來的總統們徹底脫身。不過，民進黨託辭歷史共業，暴力輾壓立法，事後還得意地協助斯洛伐克訪問團模仿當時立院打架場景。挺貪腐、反民主，民進黨毫不在乎，卻讓台灣民主蒙羞。

現在既然國務機要費案的停審能夠裁定撤銷，恢復審理，並作成免訴判決，那麼扁家所涉二次金改案、教唆偽證案及國家機密等其他案件，還有什麼理由繼續停審？法院應盡速恢復審理。人民都想看，司法是否還能維持最後的正義。甚至如果蔡英文想特赦陳水扁，也必須等到陳水扁所涉各案都判決後才能談特赦問題，而法院還有什麼理由繼續拖延審理呢？除非，蔡英文真的擔心終須面對縱虎歸山的一天。

魔長道消，群邪亂舞。國務機要費除罪，前特偵組成員說，「法律價值幾何？敵不過政治霸凌」。國務機要費案免訴，反映了陳水扁「人肉鹹鹹」的政治哲學，也見證了蔡英文政府行政護貪、立法為惡、司法助虐的一頁。