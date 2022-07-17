我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

新聞評論／扁珍免訴 民進黨寫立法之恥與司法之辱

聯合報社論
前總統陳水扁（右）、吳淑珍（左）涉國務機要費案，案件纏訟16年，以免訴終結。民進黨用民主暴力，寫下了立法之恥與司法之辱。(本報資料照片)
前總統陳水扁（右）、吳淑珍（左）涉國務機要費案，案件纏訟16年，以免訴終結。民進黨用民主暴力，寫下了立法之恥與司法之辱。(本報資料照片)

前總統陳水扁涉國務機要費案更二審宣判，一如預期，扁珍一干人等免訴。這是民進黨5月底強修《會計法》為扁家解套的結果。國務機要費案曾揭開了一連串扁家弊案，並引發百萬紅衫軍圍城倒扁運動，如今蔡政府卻以免訴終結。歷史會記住：在新冠疫情大爆發之際，全民全心抗疫，民進黨一心救貪腐。民進黨用民主暴力，寫下了立法之恥與司法之辱。

國務機要費案纏訟16年，近6年並因陳水扁裝病停審。但阿扁不能出庭，卻生龍活虎全台趴趴走，還主持廣播節目，指點江山。4月陳水扁專程北上舉行記者會，為自己喊冤，向國際叫屈，也向民進黨喊價，向蔡政府叫陣。果然，蔡政府和民進黨屈從其要脅，火速為他修法解套。這是立法院之恥，也是民進黨在中華民國立法史上留下的醜陋印記。

民進黨為扁修法，高院撤銷停審，讓國務機要費案得以免訴解套。但扁家貪腐行徑罄竹難書，蔡政府有心幫扁家脫罪，卻是隻手難掩諸多不法；民進黨摀住國務機要費案，畢竟遮不住扁家洗錢的龐大路徑圖。因此，扁珍等人在該案所涉侵占公有財物、利用職務詐財和偽造文書等罪，雖在民進黨修法掩護下一筆勾消；但扁妻吳淑珍和扁子陳致中、扁媳黃睿靚，所涉洗錢醜行，仍然分別判刑。

荒謬的是，從此扁家的「海角7億」，不論是海內外司法認證的洗錢藏金，或是陳水扁咬定的「建國基金」，如今便少了國務機要費這塊拼圖。扁妻、扁子、扁媳涉洗錢被判刑，也要先切掉國務機要費這一塊。因此，人們可以看到陳致中夫婦奉吳淑珍之命，捧著鉅款在天涯海角東塞西藏，但其中或有一部分除罪化後卻完全無法追究。

免訴不是無罪，只是沒有刑罰；免訴也不能改變扁家貪腐的事實，以及民進黨傾全黨之力救貪腐的醜行。不過，蔡英文畢竟為年底選舉解除了一大心腹之患。六年來陳水扁特赦問題纏繞蔡政府，始終無法解決，能在國務機要費案上為扁解套，至少向深綠獨派有所交代。但蔡英文犧牲了立法與司法尊嚴，踐踏了民主和清廉價值，陳水扁仍然不會以此為滿足；國務機要費並不是全部，他還會繼續挑戰中監、踐踏司法、挾脅蔡政府。

其實，蔡英文不只是為扁家解套，也為現在和未來的總統們解套。當年特偵組是偵辦國務機要費案的主力，蔡政府上台後就廢了特偵組；《會計法》對總統使用國務機要費的規範，讓陳水扁纏鬥16年無法脫身，民進黨乾脆為國務機要費案除罪，也讓現在和未來的總統們徹底脫身。不過，民進黨託辭歷史共業，暴力輾壓立法，事後還得意地協助斯洛伐克訪問團模仿當時立院打架場景。挺貪腐、反民主，民進黨毫不在乎，卻讓台灣民主蒙羞。

現在既然國務機要費案的停審能夠裁定撤銷，恢復審理，並作成免訴判決，那麼扁家所涉二次金改案、教唆偽證案及國家機密等其他案件，還有什麼理由繼續停審？法院應盡速恢復審理。人民都想看，司法是否還能維持最後的正義。甚至如果蔡英文想特赦陳水扁，也必須等到陳水扁所涉各案都判決後才能談特赦問題，而法院還有什麼理由繼續拖延審理呢？除非，蔡英文真的擔心終須面對縱虎歸山的一天。

魔長道消，群邪亂舞。國務機要費除罪，前特偵組成員說，「法律價值幾何？敵不過政治霸凌」。國務機要費案免訴，反映了陳水扁「人肉鹹鹹」的政治哲學，也見證了蔡英文政府行政護貪、立法為惡、司法助虐的一頁。

民進黨 陳水扁 蔡英文

上一則

王必勝接疫情指揮官 柯文哲：賴清德接較務實

下一則

新聞眼／賴清德爭大位前哨戰 暗潮洶湧

延伸閱讀

國務費陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年 藍：變相類特赦

國務費陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年 藍：變相類特赦
已沒收10.8億元…扁案還有3億在瑞士 案情定讞才匯回台

已沒收10.8億元…扁案還有3億在瑞士 案情定讞才匯回台
國務機要費案 吳淑珍洗錢「毫無悔意」 至今否認罪行

國務機要費案 吳淑珍洗錢「毫無悔意」 至今否認罪行
新聞評論／政治綁架司法 國家機器只為扁驅動

新聞評論／政治綁架司法 國家機器只為扁驅動

熱門新聞

南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

2022-07-10 02:29

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了