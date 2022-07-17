綠全代會登場 權力核心改組 賴系攻中常會把關總統提名

民進黨全代會17日登場，本屆中常委決定下屆總統提名規則，改選結果將是賴清德爭取2024年提名的起手式，圖為去年全代會，蔡英文(右)和賴清德同台。(本報資料照片)

民進黨 全國黨代表大會今天登場，將有兩大重點，包括已提名 的縣市長候選人首場聯合大造勢，與黨內權力核心中常會、中評會改選。其中又以親副總統賴清德 的人馬，會如何搶進中常會最受關注，目前賴清德所屬的新潮流規畫，至少一席是賴清德嫡系人馬，「賴系」進軍常會，可實質把關2024年大選黨內提名機制，避免重演2019年總統初選在黨內腹背受敵的情況。

民進黨上周拍板衛福部前部長陳時中、無任所大使林佳龍參選雙北市長，完成六都人選最後拼圖。今年全代會將以「團結台灣、顧好未來」為主題，據了解，蔡英文總統除將向黨員說明政府施政，感謝防疫人員辛勞，也將與行政院長蘇貞昌、綠營執政縣市首長、縣市長參選人同台，組成「中央地方會做事戰隊」，營造年底選戰團結勝選氣勢。

這次全代會的一大亮點，是前副總統陳建仁也將首度以民進黨員身分參加全代會；不過賴清德因參與日本前首相安倍晉三葬禮返台，仍在隔離自主管理，不會出席今天全代會，兩大2024年總統熱門人選「王不見王」。

雖然賴清德不會出席會場，但賴系搶進中常會動見觀瞻，新潮流登記參選中執委的立委林俊憲是賴清德嫡系子弟兵，屏東縣長潘孟安則是黨內挺賴清德色彩鮮明的縣市長；知情人士說，新系掌握的三席中常委，其中一席就是林俊憲，即使潘孟安最後未進入中常會，賴系人馬幾乎篤定不會缺席黨權力核心。

黨內人士表示，改選後的中常會，各派系席次異動應不大，新系約能取得九席中執委、三席常委，英系可拿六至七席中執委、兩席常委，正國會掌握六席中執委、兩席常委，蘇系、湧言會與綠色友誼連線各有一席中常委實力。

新系可望由台北市議員許淑華、林俊憲、潘孟安或台中市議員陳世凱角逐，英系預料推派前國策顧問黃承國、立委蘇治芬或蔡易餘，正國會第一順位陳茂松，第二人選可能由立委陳亭妃改為基隆市長林右昌上陣，而立委蘇巧慧、王定宇及何志偉，分別代表蘇系、湧言會與綠色友誼連線。