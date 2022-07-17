大屋頂下／台獨論述的剪刀交叉 促轉會就是亞述營

亞述營是否烏克蘭納粹 化的象徵，或可見仁見智。但促轉會是一個台獨的標誌性機構，則是有目共睹的如假包換。

略論亞述營。一九九一年烏克蘭脫離蘇聯成為獨立國家，進入「國家建立」（Nation Building）的工程。

「友俄／反俄」驟然成為烏克蘭在民主政治與選舉操作上的切割工具。友俄派的思維以「基輔羅斯」的體系為傳承。反俄派的論述，則逐漸被二戰期間與納粹德國合作的極右翼烏克蘭民族主義組織OUN的歷史敘事所駕御。

OUN當年認為，進襲蘇聯的納粹是「解放者」，故與納粹共同對蘇聯作戰，並與納粹一樣血腥殺害猶太人及波蘭人。這個敘事體系所表達的是：只要反俄，納粹（或與納粹合作）也是正義。

「友俄／反俄」兩種思維在新生的烏克蘭一路呈現激烈的拉鋸。例如，反俄的尤申科總統為競選連任，在二○一○年授OUN領袖班德拉為「烏克蘭英雄」，並親自向班德拉銅像獻花致敬；但勝選的友俄總統亞努科維奇，在二○一一年就撤銷了給班德拉的民族英雄尊號。這種強烈的拉鋸不但出現在烏克蘭內部政治，也在國際喧騰，例如波蘭即立法宣布「班德拉主義」為非法。

伴隨「友俄／反俄」的拉鋸，「班德拉敘事」水漲船高。班德拉的頭像及類納粹的符號與儀式出現在政治場合，看似邊緣現象，卻成為烏國反俄（外部的俄與內部的俄）的「民族愛國主義」極端化的主要推進元素。

接下來的烏國政局出現三個轉折的悖論：

第一轉折：由於「班德拉敘事」的抬頭，俄語人口感受壓迫，可謂是造成克里米亞及烏東「叛離」的主要因素。第二轉折：發生叛離，當局收編了標榜班德拉傳承的民間義勇亞述營來「平叛」，將之哄抬為國族精神楷模，更惡化了種族撕裂的氛圍。第三轉折：由於克里米亞及烏東的叛離，大量傾俄人口脫離烏克蘭本體，使得烏國政局更向反俄傾斜。這個悖論呈現的是：由於「烏俄戰爭」先在烏克蘭內部發生，烏東的內戰自二○一四就開打，至二○二二死了一萬四千人，終於導致了「俄烏戰爭」的外部化。

三十年來，烏國政治人物其實皆明知這股「極端民族主義」的政治風險，卻從沒有能力扭轉，漸至相互利用，以致最後使整個烏國政局被民粹駕御，烏國則從「浴血的民主」走到今日「浴血的國家」。這是台灣觀察烏克蘭情勢最重要的看點。亦即，先看內部，再看外部。

烏克蘭脫離蘇聯後，為「國家建立」而對「歷史敘事」發生爭議拉鋸。相似地，一九四五年光復的台灣，則因一九四九年的中國變局，也逐漸出現「國家建立／歷史敘事」的議論（如台灣地位未定論），至今仍在處理「轉型正義」，這就是台獨問題。

烏克蘭的「班德拉歷史敘事」，表面上是對抗俄羅斯，但直接的效應卻是先撕裂了烏克蘭。相對來看，台獨意識發展至今日，也有相似的問題，在表徵上是對抗中共（抗中保台），此即「外擊型台獨」；但更直接且痛苦的效應，卻是撕裂了台灣，此即「內殺型台獨」。

台獨及烏克蘭極端民族主義，皆欲根本變造歷史敘事，因此也有相似的誤區及盲點：

當年烏克蘭的激進人物如班德拉，以勾結納粹德國來對抗老蘇聯。但今天新的烏克蘭也要以班德拉主義來敵對「外部的俄」與「內部的俄」嗎？此處的盲點與誤區是：新烏克蘭的「國家建立」目標，應當不是要用新的烏克蘭向舊的蘇聯復仇，而應在建立一個內部團結、外部安全的新國家。但新的烏克蘭卻被班德拉的歷史敘事浸染。

同樣地，台獨的歷史敘事幾乎已簡化成「為了替二二八 復仇，所以要台獨」，這是巨大的誤區。二二八的是非十分複雜，非本文能論。但即使應當為二二八復仇，也不必然要引申到主張台獨。因為，二二八的轉型正義是要省思過去的歷史錯誤，台不台獨的議題則是要探索台灣未來的生存戰略。二者不能混為一談。若謂要為二二八復仇，所以就要主張台獨，這種歷史敘事可能是文不對題。

不過，台灣畢竟比烏克蘭幸運太多。就國民黨的角度看，從二二八到解嚴的歷史過程，將台灣的教育、經濟、社會治理成典範級的「四小龍」，最後並宣布解嚴，使台灣政治的本土化及民主化得以軟著陸，又主動開放兩岸交流，營造了兩岸和平發展的架構。就民進黨的角度來看，則雖然迄未跳脫台獨的自縛之繭，但一路走來亦從台獨黨綱，到台灣前途決議文、四不一沒有、台獨做不到就是做不到、提議凍結台獨黨綱、除非瘋子才搞台獨、承認蔣經國實現「寧靜革命」、中華民國台灣，直至今日向「中華民國不是台獨」試探。這兩股力量的交互作用，造就了今日以維持現狀及主張兩岸和平發展為主流的民意。這正是台灣很像烏克蘭，但台灣卻不是烏克蘭的原因。因為台灣人的政治判斷比烏克蘭人優秀。

準此，在這個歷史趨向下，促轉會的鬼魂迄今卻仍寄居在行政院中，就根本違反了台灣生存戰略的應然走向。

促轉會以「東廠」自詡，操作者以台獨為主體，留下一七七萬字的報告，主題不外是鞭屍蔣介石、糟蹋中華民國、撕裂台灣；這種主張出自台灣政治光譜的極端部分，扼殺了多元包容的主流民意，反映的是台獨、二二八受難者、復仇的皇民與地主，甚至是白色恐怖受難者（匪諜案）的史觀，可謂是台灣的「班德拉主義者」，是比「亞述營」還要純粹的台獨標誌性機構。

「台獨是反對者與革命者的玩具，中華民國是執政者的責任」。這應是台灣經歷七十年政治激盪及三次政黨輪替所獲得的血淚啟示。但是，促轉會卻以中華民國為玩具，欲以「台獨敘事」挾持「台灣敘事」。

蔡英文當年稱「中華民國是流亡政府」，如今則改稱「中華民國不是台獨」。但是，此際正也是台獨意識脫韁之時，因此有「中國東亞化／台灣南島民族化」的操作，而促轉會更已欲罷不能，將台獨敘事推向了巔峰。台獨，蔡英文好像想要走出來，但促轉會卻公然是要走回去。這是一個剪刀交叉。

今天的烏克蘭被「昨天的班德拉主義」浸染，在「榮光歸烏克蘭／榮光歸英雄」的OUN口號中，搞到國破家亡。殷鑑就在眼前，台灣不能被促轉會的「內殺型台獨」永遠定格在二二八年代，台灣也不能永遠被「復仇者班德拉們」所綁架。一個煽動相互仇恨撕裂的台灣，不可能有幸福的未來。

台灣不是烏克蘭。台灣若要好好走下去，必須拒絕掉進台獨的班德拉主義。