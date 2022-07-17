藍批陳時中炒高仇恨值 催綠支持者歸隊

交通部前部長林佳龍曾影射民進黨 台北市長參選人陳時中 「仇恨值高」，埋下爭議。對於陳時中陣營近日延攬立委范雲、林昶佐等人，國民黨 青年部前副主任詹為元說，陳時中目的是要炒高「仇恨值」，讓綠營支持者歸隊。

范雲曾捲入去年「3+11」的爭議，林昶佐則險些遭到萬華區選民罷免。對此，台北市副市長黃珊珊回應，用人是每個人選擇，但市民都會看在眼裡，凡走過必留下痕跡，做過的事都不會不見，所以做好該做的事情比較重要。

陳時中競總發言人林楚茵昨說，藍、白都希望從疫情角度去拉低陳時中的信任度，但台灣防疫成績贏過許多國家，台灣經濟也沒有被拖垮，且「年底要選的是台北市長，不是防疫指揮官」。

林佳龍日前爭取參選台北市長時曾說，民進黨若派出「仇恨值高」的人選，容易促成敵營操作「棄保」，引發黨內議論。林佳龍之後澄清，自己語意不清而導致的誤會，他已和陳時中通過電話道歉。不過，隨著陳時中參選台北市長，「仇恨值」仍成為選戰話題。

詹為元指出，民進黨要打一場「綠營歸隊」的台北市長選舉，炒高仇恨值是最容易號召歸隊的方法，讓藍白再去殘殺，分食選票。對於藍綠選民若各自歸隊，是否不利選情？黃珊珊昨說，中間選民決定台灣未來，若大家還是認為藍綠可以綁架，還會有政黨輪替嗎？

此外，陳時中陣營昨再宣布，立委吳玉琴、范雲、洪申翰、管碧玲將加入協助研擬政策，管碧玲將擔任競選總部政策小組總召集人。國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他都按既有節奏和步調，很快會公布，並期待正面的選舉。

不過，陳時中日前宣布立委高嘉瑜出任競總團隊副主委後，連民進黨支持者也跳腳。民進黨立委何志偉昨說，雖然高嘉瑜過去立場未必與民進黨百分百一致，但在這個多元的政黨，她也不是唯一的一位；但謾罵的網軍混雜不少國民黨、民眾黨支持者，可說是「藍綠白」圍攻，對她很不公平，如果民進黨支持者不團結，對整體局勢也不是好事。

高嘉瑜昨在臉書表示，蔣萬安被提名至今，競選團隊架構端不出來，媒體上只看到在公園送花給婆婆媽媽、菜市場拜票的「萬安王子」。

國民黨台北市議員游淑慧反酸，陳時中找台北立委高嘉瑜負責唱歌、高雄立委管碧玲負責政策，「我更好奇，誰負責募款？誰負責網軍？」

國民黨台北市議員參選人楊植斗說，他只能說民進黨支持者真好騙，高嘉瑜演個戲就以為她歸隊了。