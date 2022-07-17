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通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

蔣萬安、侯友宜的真正對手 是蔡英文

記者 林政忠

雙北是民進黨布局2022選戰的最後一塊拼圖，當蔡英文總統17日在民進黨全代會揮舞戰旗，代表執政黨啟動選戰模式，黨國機器二合一。民進黨在雙北深刻落實「小英意志」，國民黨雙北市長參選人蔣萬安、侯友宜的對手不只是陳時中、林佳龍，真正的影武者將是蔡英文總統。

台北市是首都京畿要地、新北市是全台第一大票倉，不論政治意涵或選票考量，雙北選戰都是2022的上位戰區。民進黨雖然在中央完全執政六年多，但一走出總統府「博愛特區」，蔡英文就被藍、白兩大政治明星侯友宜和柯文哲左右包夾；侯、柯被視為具有牽制2024戰局的政治對手，民進黨在雙北連動布局，大戰略就是要「封柯鎖侯」，將在野陣營最大能量箝制在淡水河流域，寸步難行。

毫無疑問，蔡英文總統的個人意志主導民進黨最高戰略布局。即使疫情時好時壞，但陳時中落子參選台北市長，英系核心人士從未動搖過，人選也早獲蔡英文點頭；陳時中既有全國知名度，也可在醫界領域抗衡柯文哲。英系主力操盤手大軍進駐，陳時中日前已在競辦與北市小英之友會合體，陳時中陣營非常有節奏籌組競選團隊，皆非一時一刻倉促成軍，英系早已寫好台北市長劇本，提名最大困境一度卡在新北市長人選。

志在台北市長的林佳龍轉戰新北市長，唯一的關鍵因素就是蔡英文。蔡總統表面上以「最高民調、最能團結黨內、最有機會打贏對手」等三大理由說服林佳龍；事實上，林佳龍轉戰新北更大的政治先例就是2010年，蔡英文也曾從台北市「被迫」轉戰新北市，即使後來敗給對手朱立倫，但蔡最終仍取得問鼎總統的黨內初選門票。「小英意志」和「小英模式」，無疑是敲定民進黨雙北布局的基石。

柯文哲和侯友宜主政雙北，但柯在防疫政策要聽令疫情指揮中心指揮，侯在林口交流道也要仰賴交通部補助，雙北再強也不可能獨立於政府體系外。收復首都生活圈是民進黨最高戰略目標，蔡英文17日在民進黨全代會授旗，代表中央給予最大後援，小英意志貫穿雙北「中龍連線」，蔡總統將是在野黨最強勁的對手。

民進黨 蔡英文 陳時中

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