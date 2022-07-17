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抄襲案 台大高門檻審論文 趙少康：保障爛貨？

記者林政忠／台北17日電
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入「論文抄襲」爭議，中廣董事長趙少康昨天在臉書貼文指出，林智堅的台大論文審查委員難找，還要開秘密會議、2/3高門檻才算通過，本來設計是為了「防止濫殺」，現在反而成了「保障爛貨」，難怪大家不放心，這也是他主張開放審查直播的原因，讓想護航者無所遁形。

趙少康也指出，2020年7月20日國民黨高雄市長補選人李眉蓁論文案發生，三天後7月23日，她宣布退回碩士學位，第四天7月24日，中山大學說初步檢查認為「與他人著作高度相似」，一個月後的8月19日，中山大學說全體委員確定是抄襲，「中山能，台大、中華沒有道理不能」。

台大校長管中閔日前表示，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。

國民黨台北市議員王鴻薇昨天也在臉書下戰帖，喊話林智堅敢不敢來一場公開辯論？王鴻薇還說，如果林智堅還不敢，不要怪大家笑你「抄跑堅」。

王鴻薇臉書貼文說，林智堅面對論文爭議，面對證據確鑿滿山滿海的資料，每次回應都只會說別人抹黑造謠，卻連自己論文原稿都找不到。但她真的要幫他說句話，沒有的東西怎麼找得到？真的別再逼他了。

王鴻薇表示，既然林智堅對自己論文有信心，也認為經得起驗證，她會帶著所有的資料，包括論文內容、抄襲的證據，就林智堅論文是否抄襲，和林智堅來一場公開辯論。如果林智堅不敢，不要怪大家笑他「抄跑堅」。不論林未來想去桃園或美國，現在都要給大家一個交代。

臉書 國民黨 趙少康

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