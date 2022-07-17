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高嘉瑜入陳時中團隊反串？柯文哲點破：叫她不能講話

記者林麗玉／台北17日電
對於陳時中的競選團隊，台北市長柯文哲酸爆，「我們非常清楚，選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候叫進來叫她不能講話，這有各種策略。」(記者林麗玉／攝影)
對於陳時中的競選團隊，台北市長柯文哲酸爆，「我們非常清楚，選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候叫進來叫她不能講話，這有各種策略。」(記者林麗玉／攝影)

民進黨北市長參選人陳時中的競選團隊成形，戰隊邀請立委林昶佐、高嘉瑜出任競總副主委兼分區總督導，還有立委范雲也進入競選團隊，被酸是「請鬼拿藥單」。台北市長柯文哲酸爆，「我們非常清楚，選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候叫進來叫她不能講話，這有各種策略。」

媒體追問，誰是叫進來不給她講話的？高嘉瑜？柯文哲僅狂笑說「下一題」。

柯文哲今天出席台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表，媒體問柯文哲，陳時中的競選團隊成形，外界過去認為柯文哲與高嘉瑜交情好，網友戲稱高恐是反串？內鬼？另外，還有林昶佐的萬華、范雲的3+11，被質疑恐為選舉破口？

柯文哲說，選舉團隊還是組合，其實我們非常清楚，選舉團隊有時候是擺給人家看的，有時候叫進來叫她不能講話，這有各種策略，這還是開始，到時候一個月選戰開打，才知道給家人看的陣容，才知道是真的？還是是假？

柯文哲說，真正有打過選戰的都知道，選戰過程是動態的，隨時都有新的破口，他倒覺得，選舉不要攻擊式的，應該要冷靜思考，應該討論誰當市長比較好，對台北發展比較好，我們永遠討論誰選得上，而不討論誰當比較好，這是民主政治要去努力的地方。

柯文哲 陳時中 預算

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