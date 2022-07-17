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北市頻跳電 柯文哲嗆:賴清德當年沒解決 五缺還是五缺

記者林麗玉／台北17日電
柯文哲說，「五年前是五缺，五年後還是五缺」，這五年來，他記得賴清德擔任行政院長時，說要解決五缺問題，但五年後的今天，特地到中南部繞一圈，發現現在還是五缺。(記者林麗玉／攝影)
柯文哲說，「五年前是五缺，五年後還是五缺」，這五年來，他記得賴清德擔任行政院長時，說要解決五缺問題，但五年後的今天，特地到中南部繞一圈，發現現在還是五缺。(記者林麗玉／攝影)

台北市昨天接連發生北投、饒河夜市一帶無預警停電，引發民眾怒轟又是哪隻小動物？台北市長柯文哲今天嗆中央，五年前喊五缺，五年後還是五缺，他記得副總統賴清德當行政院長時，說要解決五缺，但五年後的今天，到中南部繞一圈還是五缺，問題沒有解決。

柯文哲今天出席台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會，對於台北市昨天接連發生跳電狀況，國民黨北市長參選人蔣萬安則喊話中央與北市府不要互踢皮球，應盡快解決松湖變電所的問題，柯文哲說，松湖變電所北市府都同意台電蓋，但要看他們的進度。

柯說，缺電的確是問題，但昨天北投、饒河街那是跳電，真正會缺電、限電的是東區門戶計畫，北市府產發局都有在整理資料，缺電的確是很大問題？

對於台電的跳電解釋，柯文哲說，講一大堆沒有用，因為老百姓不管你是電網分布問題，還是電力不夠問題，反正就是沒有電可以用，這才是問題。

柯文哲說，台灣缺電的確是個問題，他也嗆民進黨，「五年前是五缺，五年後還是五缺」，這五年來，他記得賴清德擔任行政院長時，說要解決五缺問題，但五年後的今天，特地到中南部繞一圈，發現現在還是五缺，問題也沒有解決，這的確是要去面對的。

柯文哲 賴清德 預算

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