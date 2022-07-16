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民進黨全代會登場 賴清德爭大位前哨戰

記者 蔡晉宇
民進黨全代會17日登場，本屆中常委決定下屆總統提名規則，改選結果將是賴清德爭取2024年提名的起手式，圖為去年全代會，蔡英文和賴清德同台。（本報資料照片）
民進黨全代會17日登場，本屆中常委決定下屆總統提名規則，改選結果將是賴清德爭取2024年提名的起手式，圖為去年全代會，蔡英文和賴清德同台。（本報資料照片）

民進黨縣市長提名塵埃落定，一年一度全代會隨之登場。在營造大團結的時刻，攸關黨內權力核心的中常會、中評會改選已暗潮洶湧，黨內瞄準的早已是下一個戰場。英系、新系爭的不只是2024年總統大選發言權，更考驗鎖定大位者如何展現合縱連橫能力。

民進黨全代會17日登場，將安排已提名的縣市長參選人聯合大造勢。隨著雙北市長提名「中龍配」，完成民進黨2022選戰最後一塊拼圖，執政黨也正式進入選戰模式。但在團結時刻，全代會同步進行的黨職改選結果，也正開啟全新戰場。

副總統賴清德有志角逐總統早已是公開的祕密，雖然當前之姿已最接近大位，卻也因為副手身分綁手綁腳，必須謹守分際。但因本屆中常委將決定下屆總統提名規則，本次改選結果，將是賴清德爭取2024年總統提名的起手式，也讓親賴人馬如何搶進中常會早已展開布局。

本屆常委權力結構雖不變，但若賴友好勢力林俊憲、潘孟安都進入中常會，新系3席中，賴清德系統就占了2席，其意義將攸關民進黨最大派系內部對2024年的總統人選，已趨近定於一尊；反之，親賴勢力若單靠1席嫡系與友好的民主活水系統，在黨中央權力中樞話語權仍會稍嫌不足。

爭大位之路如履薄冰。近來賴清德與民進黨縣市議員參選人合掛競選看板，就曾引發英系質疑過早啟動布局。這次中評會主委之爭，英系與新系再次對壘，已出現2024前哨戰硝煙味。

不過，賴若要更上一層樓，恐怕不能只靠自家人實力，當全代會各派系爭的都是「後小英時代」的發話權時，勢必需要在黨內「安內」後「攘外」。特別是面對兵強馬壯的英系，如何延攬各方勢力，發揮合縱連橫能力，將是邁向下一戰的考驗。

提名 民進黨 賴清德

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