國務費陳水扁免訴 吳淑珍洗錢判2年 藍：變相類特赦

國務機要費在綠營立委大力修法除罪後，前總統陳水扁（右）與妻子吳淑珍獲判免訴。（本報資料照片）

國務機要費案纏訟16年，台灣高等法院更二審昨天宣判，國務機要費在綠營強力修法除罪後，前總統陳水扁 及家人、親信共七人獲判免訴。但法院認定扁妻吳淑珍、陳水扁的兒子陳致中、媳婦黃睿靚就龍潭購地及南港展覽館案收賄後洗錢至海外部分有罪，三人就此兩案共洗錢1116萬7000多美元（約3.3億台幣）均宣告沒收。

合議庭批吳淑珍藉權勢地位獲取鉅額私利，並利用金融工具反覆匯洗還試圖掩飾犯行，毫無悔意。

國民黨則批評，民進黨 在立法院以多數暴力為陳水扁修法脫罪，坐實外界對蔡英文總統「挺貪腐」的質疑，蔡英文有責任出面說清楚。國民黨文傳會副主委林家興說，歷屆總統只有陳水扁有國務機要費涉法問題，國務機要費絕非民進黨所說是歷史共業，這次民進黨傾全黨之力，在立院以多數暴力方式為扁一人修法脫罪，根本是變相「類特赦」。

高院 昨宣判的案件分為國務機要費、洗錢兩部分，國務機要費部分，包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統辦公室前主任馬永成和林德訓、總統府前出納陳鎮慧七人在修法後都獲判免訴，從此案脫身。

●陳致中判1年未緩刑

洗錢部分，吳淑珍遭判兩年徒刑，兒子陳致中判刑一年、併科罰金150萬元（台幣，以下同）；黃睿靚判刑十月、併科罰金100萬元，緩刑四年。另外，協助隱匿匯款的助理蔡銘哲認罪減刑為四月、褫奪公權一年。陳致中未獲緩刑，一旦定讞將有牢獄之災，昨天表示會上訴爭取清白。

陳水扁卸任後，最高檢察署前特偵組續查國務機要費外，陸續查出南港展覽館、龍潭購地、二次金改等多件與扁家相關收賄案，加上瑞士通報扁家海角七億可疑資產、查出扁家曾在國泰世華金庫內藏數億元現金等，洗錢路徑圖也逐一釐清。

南港展覽館及龍潭購地案因扁珍被判有罪定讞，高院此次針對洗錢部分判決；但扁家原被控侵占、詐領國務機要費案1億415萬多元（約348萬），因除罪化後獲免訴，原本被視為貪汙不法所得後續洗錢部分，包括蔡銘哲、力麒建設前董事長郭銓慶一併獲免訴外，不用追繳回國庫。

揭開扁家貪汙案之首的國務機要費案，起因於2006年爆出吳淑珍向貴婦團收集發票報領國務機要費，當時總統府一度編造是為支付南線專案所用，但被總統府佯稱負責執行南線專案機密外交中的「甲君」龔金源，自海外傳真到當時偵辦的高檢署查黑中心否認拿錢辦外交，檢方先起訴吳淑珍；陳水扁則是在卸任總統後陸續爆出海外密帳等疑雲，特偵組搜索扁辦時又查扣到關鍵帳冊，國務機要費花在扁家私人費用上的帳目全都曝光。

高院7月1日就陳水扁國務機要費案停審部分裁定撤銷，恢復審理，並在昨天作出免訴判決；但包括二次金改案、教唆偽證案、國家機密等其他案件，都仍維持停審。

陳水扁、吳淑珍早就因龍潭購地等案遭判刑定讞，扁一度入獄，2015年1月5日獲准保外醫治至今；吳淑珍因身體狀況遭台中監獄附設培德醫院「拒收」，雖有多起重罪，但不曾入獄，後續案件也未出庭。