新聞評論／政治綁架司法 國家機器只為扁驅動

陳水扁 因國務機要費貪汙點燃扁家弊案的引信，在民進黨 傾全黨力量修法除罪後，扁再一次向台灣民眾展現下台的後作用力，第一家庭貪婪劇情演變的過程，國家機器高舉輕放，凸顯政府體制獨好服務權貴，人民的法律感情則再次受傷。

王子犯法，與庶民同罪，國王犯法，該當何罪？李登輝、馬英九 卸任後，無一不捲入司法訴訟，李生前有國安密帳糾纏、馬正為三中案奮戰，但都刑未上身，說他們遭政治勢力反撲，或有幾分真實；扁不同，扁上銬羈押禁見，公款入扁家私帳、收賄價碼逐一曝光，扁判刑定讞又發監執行，與李、馬不能同日而語。

扁在位時，官邸滿室鈔票，宛若銀行，第一夫人伸手在公共建設中索賄，扁子、扁媳攜手參觀金控內裝滿現金保管室，銅臭撲鼻，窮得剩下錢，艾格蒙反洗錢組織查獲扁家「海角七億」時，舉國譁然，扁卻有本事逼著法律一步步向後退。

貪汙罪的立法目的，是嚴懲貪汙、澄清吏治，儘管罰則制訂超過半世紀，最近因將軍貪小便宜重判後醞釀修法中，問題是，2000多元加菜金的不法利益與扁家收賄鉅款如何相比？將軍喊冤須眾多星星奔走，扁卻自有曾受恩惠者代為操盤，就像印證陳幸妤當年那句「民進黨誰沒拿過我爸的錢」。

扁案從偵查、審判、判刑確定、發監執行、保外就醫到停止審判，台大法律系畢業的陳水扁，少以法律術語防禦辯護，法庭內外，不停用政治話術帶領司法風向，將殘餘政治影響力發揮到極致，有風就起飛。

扁送入牢籠，因國民黨施仁而獲保外，挾獨派勢力威逼小英總統不敢正確執法，時日既久，民進黨全體再次護航修法讓國務機要費案解套，立法、司法、行政三權同為個人利益傾斜，是國家的悲哀。

民主政治即責任政治，誰主導掩護貪贓枉法，日後就要承擔歷史評價；司法有無進步，扁案是重要指標，扁還有二次金改案未完結，財團將錢裝箱、押車送入官邸的劇情，結局未卜；扁案十幾年，讓人看盡法律價值難敵政治霸凌，政治利益綁架司法獨立，也看到國家機器為一人驅動。