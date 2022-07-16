國務機要費案 吳淑珍洗錢「毫無悔意」 至今否認罪行

高院更二審認為吳淑珍（中）借用兒、媳二人海外帳戶洗錢，陳致中（右）、黃睿靚（左前）涉案程度不淺。（本報資料照片）

前總統陳水扁 國務機要費案受惠會計法修法獲免訴判決，但妻子吳淑珍、兒子陳致中和媳婦黃睿靚仍逃不過洗錢罪，犯罪所得高達1116萬美元（約3.3億台幣），台灣高等法院更二審判吳淑珍兩年徒刑、陳致中一年徒刑，黃睿靚十月徒刑併科100萬（新台幣，以下同）罰金、宣告緩刑四年，須支付公庫100萬元，可上訴。

吳淑珍於南港展覽館弊案中向力麒建設前董事長郭銓慶收賄273萬美元，借用胞兄吳景茂等帳戶洗錢，並操作定存、買海外債券 、換成歐元定存，金額增為281萬餘美元。

因吳淑珍將海外公司帳戶中高達1600萬美元，匯至吳景茂海外銀行帳戶，引來國際洗錢防制組織艾格蒙聯盟的關注，並通報台灣調查局洗錢防制中心，時任調查局長葉盛茂親自帶著案情資料至總統府向陳水扁報告。

當時國務機要費已爆發，吳淑珍擔心龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，讓吳景茂將兩案犯罪所得共859萬餘美元匯入洗錢。

因短期內海外帳戶鉅額資金頻繁流動，引起開曼群島金融情報中心注意，且陳致中、黃睿靚無法合理說明，瑞士聯邦檢察署經通報後認定有洗錢嫌疑，2008年1月9日凍結兩個紙上公司帳戶資產，共2242萬餘美元，向台灣提出司法互助要求。

吳淑珍辯稱收的款項是「政治獻金」，無洗錢犯意，但她的助理蔡銘哲認罪，且龍潭購地案、南港展覽館案中，吳淑珍犯收賄及圖利罪已判刑定讞，故不採信辯詞。

更二審認為吳淑珍曾因意外而有身體殘疾，雖然可憫但她曾任立委卻未能遵守法律，反藉權勢地位獲取鉅額私利，並反覆匯洗犯罪所得，企圖掩飾、隱匿，導致檢方查緝困難；另國務機要費爭議爆發後，她仍不知反省自躬，得知洗錢犯行被發現，仍企圖掩飾，借用兒媳二人海外帳戶洗錢，至今否認犯行，毫無悔意。

另陳致中、黃睿靚分別是吳淑珍的兒子、兒媳，透過繁雜手段設立海外帳戶，層層挪移資金，意圖替吳淑珍掩飾資金來源，涉案程度不淺；兩人更二審雖否認犯行，但一審時曾坦認犯罪，且檢方起訴吳淑珍貪汙，經媒體大肆報導，兩人理當知悉，卻在敏感時刻向銀行人員謊稱資金是黃睿靚父親贈與，撇清與扁珍有關，認定兩人知道海外帳戶資金來源是重大犯罪所得。