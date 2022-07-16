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桃市長選戰加溫 張善政、林智堅同日訪龍潭 上節目互嗆

記者翁唯真、鄭國樑／桃園16日電
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）15日到龍潭參訪鍾肇政文化園區，身邊多名市議員參選人緊跟。（記者翁唯真／攝影）
民進黨桃園市長參選人林智堅（中）15日到龍潭參訪鍾肇政文化園區，身邊多名市議員參選人緊跟。（記者翁唯真／攝影）

桃園市長選戰加溫，國民黨張善政、民進黨林智堅昨天不約而同到龍潭區參訪，這裡人口雖不多，但傳統藍大於綠，也是張戶籍所在地，林拔樁意味濃厚，但兩人「王不見王」，藍綠持續隔空較勁。民眾黨賴香伶同樣選在南區開記者會，點出市府公托政策缺失，她允諾，當選會輔導企業增設托育機構。

市議會國民黨團昨天則指下屆市長選舉是場「不公平的選舉」，質疑市長鄭文燦將公家資源當私人輔選的工具，並要市府團隊不該替特定人士輔選，否則不排除提告訴。市府新聞處長詹賀舜強調，市府處理活動接待及公務車使用一向秉持行政中立原則，各黨參選人都可參加公開行程。

張善政一早接受電台訪問，提出以「MEGA CITY」準超級城市的願景建設桃園，隨後在前行政院副院長杜紫軍陪同下參訪龍潭的歐萊德。被問到林智堅也來龍潭，會不會覺得在拔樁？張善政說不這麼想，因為林也是參選人，到處走透透是自然的事，平常心面對，碰到就是君子之爭彼此祝福。

林智堅幾乎同時間挺進龍潭參訪鍾肇政文學生活園區等處，身旁由前立委蔣絜安、多名市議員參選人帶路。媒體也問是否有意拔樁？林智堅說，龍潭比鄰新竹，是重要的客家聚落，明年世界客家博覽會主辦地就在桃園，期許獲桃園鄉親的支持，也盼明年世客博讓世界看見客家、看見桃園。

但張善政、林智堅隔空火花不少，張善政昨上節目還酸林若選輸，在民進黨或許有更高位子，林智堅則嗆張善政言行不一，國民黨依舊抹黑潑髒水「不斷複製貼上」。

針對近期不同民調2人各有領先，張、林都認為，民調隨時都在變、也都是參考工具，勤跑基層獲得鄉親認同，最重要。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左二）15日與市議員參選人林昭印，針對公立托育問題，...
民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左二）15日與市議員參選人林昭印，針對公立托育問題，幫家長發聲。（記者鄭國樑／翻攝）
國民黨桃園市長參選人張善政（右4）15日到桃園龍潭區，為「解凍格陵蘭」遠征隊加油...
國民黨桃園市長參選人張善政（右4）15日到桃園龍潭區，為「解凍格陵蘭」遠征隊加油。（記者翁唯真／攝影）

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